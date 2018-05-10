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Политика

Меркель в ярости дала пощечину начавшему третью мировую Трампу

Фото: Dni.Ru
События на Ближнем Востоке стремительно выходят из-под контроля. Своим решением о выходе из ядерной сделки с Ираном президент США Дональд Трамп запустил горячую фазу конфликта между Израилем и исламской республикой, который многие считают фактическим началом новой мировой войны. Негодуют даже ближайшие союзники Вашингтона – европейцы. Неоднозначный и крайне опасный поступок американского лидера очень не понравился канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая разнесла в пух и прах импульсивного политика.
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Глава германского правительства была откровенна. Американскому канцлер отвесила словесную пощечину, мрачно заявив, что времена, когда США защищали Европу, ушли. В благоразумие "съехавшего с катушек" Вашингтона в Берлине, видимо, уже не верят. "Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее", – сказала Меркель. Следовать в фарватере американской политики немцы не пожелали, подтвердив на уровне министерства иностранных дел свою приверженность ядерной сделке с Тегераном

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Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Историческая договоренность между Ираном и шестеркой международных посредников, включая Россию, была достигнута в июле 2015 года. В обмен на допуск наблюдателей на свои ядерные объекты Тегеран добился снятия жестких экономических санкций. Администрация бывшего президента США Барака Обамы считала сделку одним из своих несомненных успехов. Довольны были и европейцы.

Все изменилось с приходом в Белый дом республиканца Трампа. Тот неоднократно критиковал достигнутую договоренность, называл ее "вредной и опасной". Вопрос выхода Соединенных Штатов из договоренностей стал вопросом времени. События резко ускорились в конце апреля, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии разработки ядерного оружия.

Момент истины наступил 8 мая. В Москве уже был вечер, когда Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. "Вскоре я подпишу распоряжение о возвращении санкций против иранского режима. Мы введем санкции самого высокого уровня. Мы не станем заложниками ядерного шантажа", – сказал глава Белого дома.


В Европе новости с другого берега Атлантики восприняли без воодушевления. Президент США Эммануэль Макрон предупредил своего американского коллегу, что его действия ведут мир к войне. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не собирается выходить из договоренностей. Таким образом, Запад, ранее выступавший единым фронтом по всем важным и принципиальным вопросам международной повестки, фактически оказался расколот на два лагеря. На одной чаше весов – США и примкнувший к нему Израиль, на другой – Европа.

Вашингтону и Тель-Авиву между тем на позицию Берлина, Парижа и Лондона плевать с высокой колокольни. Практически сразу же после объявления Трампом о выходе из ядерной сделки Израиль принялся атаковать территорию Сирии, на которой дислоцированы поддерживаемые Ираном вооруженные шиитские формирования.

В ночь с 9 на 10 мая между сторонами произошла ракетная и артиллерийская дуэль. Израильские военные подвергли атаке позиции проиранской группировки "Аль-Кудс", в том числе по штаб-квартире формирования, по военным и логистическим объектам, в том числе складам, находящимся в международном аэропорту Дамаска. "Кроме этого, нанесены удары по иранской пусковой установке, из которой были выпущены ракеты по Израилю", – сообщили представители Цахал (армии обороны Израиля. – Прим.Ред.).

Тель-Авив утверждает, что первыми позиции израильских войск в районе Голанских высот атаковали проиранские формирования. Иранцы же заявляют, что дуэль начали израильтяне. В столкновении принимали участие сирийские силы противовоздушной обороны, которая, как утверждают в Дамаске, сбила большую часть выпущенных Цахалом ракет.


Во всей этой истории есть два примечательных момента. Противостояние на Ближнем Востоке, масло в огонь которого так усиленно подливает Трамп, ставит мир на грань полномасштабного глобального конфликта. За спиной Израиля стоят Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, для которых Иран, претендующий на лидерство в регионе, является большой и очень мешающей костью в горле. Тегеран, в свою очередь, за последние несколько лет сильно сблизился с Москвой.

Конечно, во многом Россия и Иран – ситуативные союзники, имеющие общие цели в сирийской войне. Но разгром Тегерана в Сирии и уничтожение шиитских формирований резко осложнят позиции Москвы и законного сирийского правительства. Есть множество свидетельств косвенной поддержки Тель-Авивом сражающихся с сирийской армией боевиков. Неслучайно сразу после ночной израильской атаки "умеренные оппозиционеры" перешли в наступление на позиции правительственных сил. Москва, очевидно, будет действовать очень внимательно и осмотрительно. Полномасштабный конфликт в Сирии был бы России совсем ни к чему.

Примечателен также происходящий прямо на наших глазах развал единого западного мира. Прежде монолитная конструкция продолжает трещать по швам: торговые ограничения и новые антироссийские санкции США, которые сильно бьют по европейскому бизнесу, а теперь и разрыв ядерной сделки, которая, кажется, стала последней каплей в терпении правительств Старого Света. О грядущем разрыве с многолетним союзником там говорят уже не один месяц. При продолжении Трампом его прежней политики Европа будет все дальше отдаляться от США и все сильнее сближаться с Россией.

Ангела Меркель, заявившая о необходимости европейцам "взять судьбу в свои руки", лишь озвучила то, что другие европейские лидеры до нее произносить избегали: единого Запада больше нет. События в Сирии и ситуация вокруг Ирана это наглядно продемонстрировала. В интересное время мы живем, в эпоху воистину фундаментальных перемен.

Автор: Иван Поляков10 мая 2018, 22:00
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Все оттенки Ангелы Меркель

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