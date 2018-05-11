Израиль уничтожил ракетой российский "Панцирь-С1"

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Пятница 11 мая
Лента новостей
13:50
Роберт Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
13:45
В Сочи подвели итоги ежегодной премии "Спорт и Россия – 2018"
13:18
Три участка Большого кольца метро запустят в 2020 году
13:15
Назван состав сборной России на ЧМ-2018
13:12
Штанга и гантели признаны лучшими антидепрессантами
12:59
Известный российский певец собрался воевать на Украине
12:40
Минфин просит резко сократить расходы на пенсии
12:38
Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию
12:31
Празднующие День Победы россияне разгромили отель в Турции
12:09
Ревнивый пенсионер избил 79-летнюю жену банкой
11:50
Просчет военных: как Израилю удалось разбомбить российские зенитки
11:50
"Я старомодна": девушка шокировала рассказом о жизни с четырьмя партнерами
11:47
В Москве 16-летняя девочка умерла на уроке физкультуры
11:31
Известный художник умер в возрасте 79 лет
11:26
Москва вошла в топ-5 привлекательных для инвесторов городов Европы
11:21
У беременной Шейк вывалились бока из платья
11:17
Допрыгалась: врачи спасают Ирину Апексимову
11:15
Ученые назвали признаки инопланетной жизни
11:12
Бьюти-тренды с подиумов в реальной жизни
10:56
Главные события Москвы
10:51
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
10:49
Тележки в супермаркетах признаны опасными для здоровья
10:34
России пообещали колоссальные сверхдоходы от нефти
10:23
Видео выступления Юлии Самойловой на "Евровидении"
10:18
Облицовка дома рухнула на дорогую иномарку в Москве
10:15
Изувеченной в страшной аварии девушке вырастили новое ухо
10:01
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
09:52
Загнали в гроб: Украиского певца подожгли на "Евровидении"
09:41
Шикарная жизнь погибшей после секса с американцем 18-летней модели из России
09:01
На востоке Москвы грабитель с пистолетом напал на продуктовый
08:36
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине
08:29
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
08:15
Названы причины сокрушительного поражения России на "Евровидении"
08:12
Кто прошел в финал "Евровидения-2018"
00:10
Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
22:03
Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом
21:57
Развратницу Бузову видят ведущей шоу о семейных ценностях
21:52
16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку
21:32
В жутком ДТП на западе Москвы людей зажало в машинах
21:24
На Москве-реке теплоход столкнулся с катером
21:10
Выдающийся российский шахматист умер в возрасте 85 лет
21:06
Россию летом атакуют ураганы
20:59
"Строителя" Мутко отправляют на пенсию
20:57
Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли
20:29
В Москве на Кутузовском проспекте автобус насмерть сбил пешехода
20:28
В России резко подешевели iPhone
20:23
В Москве найден мертвым известный музыкант
20:04
Корчевников размазал Цымбалюк-Романовскую в эфире "России 1"
20:02
Ворона поймана после покупки билетов на поезд (видео)
20:02
В Кузбассе горит шахта "Распадская"
19:40
Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон
19:22
Сколько получает тренер сборной России по футболу
19:18
Самойлову заставляют петь под диктовку
19:01
Как остаться в живых в авиакатастрофе
18:54
Избивавший известную актрису любовник: "Ее демоны сожрали"
18:31
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
18:27
На севере Москвы загорелась многоэтажка
17:59
"Самый большой стресс в жизни": дочка миллиардера пожаловалась на полет в эконом-классе
17:43
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
17:19
Жена-изменщица наплевала на престарелого Краско
17:16
Заслуженного артиста Украины затравили после выступления в День Победы в Москве
17:13
Денег нет: Медведев ищет способы выполнения майского указа Путина
17:01
Дума рассматривает кандидатов на должность главы Счетной палаты
16:38
У Меланьи Трамп закончились наряды
16:12
Киев сделал важное заявление об убийстве Вороненкова
16:04
США готовят удар по российскому фигурному катанию
15:59
Нахальная Андреева сменила умника Клейменова
15:56
Спутался с трансгендером: Киркоров упал ниже плинтуса
15:50
Суд сжалился над Никитой Белых
15:29
Россиянка умерла в США после секса с врачом
15:11
Новая болезнь помешала Караченцову уничтожить рак
14:58
Постаревшую Сару Джессику Паркер жестоко высмеяли за нелепый вид
14:47
"Столько грязи и злобы": Козловский покинул Россию после ужасного скандала
14:46
К чему снится море
14:34
Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем
14:31
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
14:31
Кто возглавит Счетную палату
14:28
"Слезы душат": Корикова горько пожалела о содеянном
14:24
Компьютеры и гаджеты со скидкой
14:20
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
14:19
В Москве эвакуировали ТЦ "Метрополис"
14:14
Рецепт полезного зеленого смузи
14:04
Знаменитый российский режиссер умер в реанимации
14:03
Названы самые популярные в мире автомобили
13:56
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
13:45
Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
13:37
"Обнародованный" мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ
13:34
Спасенный Путиным на параде ветеран нарушил негласное правило
13:30
России выставили круглый счет за Крым
13:21
Егорьевский стрелок покончил с собой в СИЗО
13:12
Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе
13:11
Москва продолжит строить спортобъекты и после ЧМ-2018
13:09
Ипотека как драйвер роста московского рынка недвижимости
13:00
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
12:59
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
12:43
Из родившей Миддлтон сделали дойную корову
12:40
"Осталось три дня": певице Валерии дали срок
12:30
Как не попасть в сети альфонса
12:13
Вслед за Вангой и Пугачевой: про Буланову снимают сериал
12:04
На Украине депутату сунули в нос фаллоимитатор (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
Политика

Израиль уничтожил ракетой российский "Панцирь-С1"

Фото: mil.ru
Зенитный комплекс "Панцирь-С1" уничтожен во время атаки израильской авиации на территорию Сирии. Армия обороны Израиля заявляет, что удар по ПВО Сирии был нанесен из-за попыток сбить израильские самолеты.
прочитано 4439 раз

Момент уничтожения комплекса российского производства запечатлен на видео: его сняла камера, установленная на ракете. "АОИ нанесла удар по системе воздушного перехвата SA22 в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии", – подписан ролик, опубликованный в Twitter Армии обороны Израиля. SA22 – натовское название комплекса "Панцирь-С1".

ПО ТЕМЕ

Москва унизила Вашингтон на Ближнем Востоке

Что означает уход России из Сирии

Израиль атаковал объекты иранских силовиков, дислоцированные на сирийской территории. В Тель-Авиве утверждают, что налет стал ответом на обстрел израильских позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. В операции, проведенной ночью 10 мая, участвовали истребители F-15 и F-16. За два часа израильтяне применили 60 авиационных ракет, а также десять тактических класса "земля – земля".

Удары были нанесены также по комплексам ПВО "Бук-М1-2", С-200 и С-75. Пресс-служба Армии обороны Израиля указывает их обозначения по кодификации НАТО – SA-17, SA-5 и SA-2.

Комплексы С-200 были размещены в Сирии еще в 80-х. А системы "Панцирь" и "Бук-М1-2", разработанные в России в середине 1990-х годов – одни из самых современных средств ПВО, стоящих на вооружении в Сирии. У сирийских военных есть, по разным данным, от шести до 20 "Буков" различных модификаций – их в свое время передала Дамаску Москва, напоминает RT.

По данным ЦАХАЛ, были атакованы десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Сообщается, что в Тель-Авиве действуют на основе информации разведслужб о намерениях Тегерана. Отмечается, что израильская сторона во время операции, которую военные называют "самой масштабной", потерь не понесла. 

Израильская сторона также заявила, что российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударах по иранским силам в Сирии. Для этого была использована горячая линия, созданная еще в 2015 году.

Автор: Андрей Евлампиев11 мая 2018, 08:33

Политика

Подписавший капитуляцию Германии Порошенко рассмешил мир
Путин отчитал охрану за инцидент с ветераном
Госдума согласилась на назначение Медведева премьером
"Деваться некуда": российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине

Шоу-бизнес

"Стремно очень": Самойлова рассказала об обмане на "Евровидении"
Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию
"Женщина с железной пастью": Преснякова пожалели из-за преображения жены
Громкий провал Самойловой обошелся России в десятки миллионов

Проишествия

В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Шоу-бизнес

Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом

Примадонна в странном виде заявилась на День Победы
Шоу-бизнес

Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась

Общественность пытается разобраться в причинах поражения России
Шоу-бизнес

У беременной Шейк вывалились бока из платья

Модель появилась в ультрапровокационном наряде на красной дорожке
Шоу-бизнес

Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию

Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке
Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

Спорт

Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе
Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении

Регионы

Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru