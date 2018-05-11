Сачок Кудрин возвращается во власть

Экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Предложили бывшему госслужащему поработать на этой должности депутаты-единороссы.

Пять лет назад во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным президенту задали вопрос: "Когда вернете Кудрина?" На что глава государства ответил: "Он не хочет. Предложение было сделано, отказался. Сачок, работать не хочет, чувствует что тяжело и сразу на крыло".

По данным источников РБК, сегодня Кудрин дал добро на возвращение на госслужбу. 14 мая он встретится с президиумом фракции "Единая Россия" в Госдуме. "Состоится разговор, по итогам которого, насколько обе стороны будут удовлетворены, мы примем решение", – пояснял первый зампредседателя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

Владимир Путин сразу же после вступления в должность президента 7 мая отправил правительство в отставку и внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера. В течение недели в России должен быть сформирован новый кабинет министров.

По закону Совет Госдумы также представляет президенту не менее трех кандидатов на руководство Счетной палаты. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения Думой.

Тем временем представитель Алексея Кудрина в интервью RNS не подтвердил, но и не опровергнул информацию о его согласии возглавить Счетную палату. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре Кудрина на должность главы этой структуры.

Алексей Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов и вице-премьера в сентябре 2011 года после конфликта с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Руководитель и подчиненный часто спорили насчет необходимости снижения бюджетных трат на перевооружение армии. В 2016 году Кудрин стал председателем совета Центра стратегических разработок, отвечающего за разработку программы реформ для главы государства.