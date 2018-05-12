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Политика

Введение ответственности за исполнение санкций США усилит российские компании

GLOBAL look press/Christian Ohde
Позиции отечественных компаний в различных судах усилятся после введения ответственности за выполнение антироссийских санкций. По мнению экспертов, соответствующий законопроект позволит защитить отечественные интересы как в экономической сфере, так и в правовом поле.
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"Эти поправки гораздо глубже и гораздо системнее, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле поправки направлены на то, чтобы усилить в различных судах позиции российских компаний и российского государства, когда мы будем разбираться по поводу неисполнения своих обязательств некоторыми нашими западными партнерам, когда они (иностранные государства. – Прим.Ред.) будут ссылаться на антироссийские санкции", - сказал эксперт в интервью ТАСС.

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По его словам, в Соединенных Штатах уже существует подобная практика, местные компании отказываются от исполнения своих обязательств перед российскими партнерами. "Ссылаясь на то, что они (подобные действия. - Прим.Ред.) подпадают под уголовную ответственность. Теперь российские компании тоже смогут ссылаться на подобного рода практику и получат равные права со своими западными партнерами в судах, что является безусловно правильным", – пояснил Мухин.

Политолог также отметил, что введение ответственности за исполнение санкций США на территории России или их инициирование окажет "педагогический" эффект. "Выглядит довольно странно, когда российские граждане начинают заниматься такой деятельностью, они должны нести за это уголовную ответственность", – подчеркнул аналитик.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

В свою очередь, политолог Виктор Мараховский отметил, что Соединенные Штаты, затеявшие санкционную войну, давно применяют меры воздействия к тем, кто не соблюдает инициированные Вашингтоном санкции. По его словам, меры, обсуждаемые сейчас в нижней палате – зеркальные, при этом Россия собирается ввести их "скромно на собственной территории".

"Я неоднократно писал о том, что самая патриофобская прослойка в России одновременно является также самой преуспевающей. Поэтому принуждение ее к соблюдению законов и интересов Родины обречено вызвать у нее бурю самого искреннего негодования", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

О наказании тех, кто не соблюдает введенный США санкционный режим упомянул и глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. По его словам, таким образом осуществляется экстерриториальность применения американского права, а значит, юрисдикция Вашингтона распространяется и на другие страны. "Поэтому принятие Россией на своей территории мер ответственности за соблюдение санкций США является адекватной мерой борьбы с экстерриториальностью американских законов, мерой защиты российской юрисдикции", – цитирует эксперта "Известия". 

Напомним, в минувшую пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента планирует ввести уголовную и административную ответственность за исполнение иностранных санкций на территории России. Уголовная ответственность предполагает собой определенные сроки лишения свободы. В первом чтении законопроект будет рассмотрен уже 14 мая.

Автор: Иван Поляков12 мая 2018, 18:40

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