Запад готовится к захвату Калининграда

Литовский дипломат Бронюс Макаускас, временно исполняющий обязанности консула в городе Советск Калининградской области, проводит идеологическую линию на отторжение региона от России. Именно такой точки зрения придерживаются региональные журналисты, выпустившие на местном телевидении сюжет "Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области".

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