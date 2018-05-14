"Дедлайн приближается": Кремль напомнил об обязательствах Медведева
"Смотрите, срок приближается, так сказать, дедлайн
приближается. Такая встреча действительно может состояться. Этого нельзя
исключать", – приводит слова Пескова ТАСС.
7 мая сразу после вступления в должность президент России Владимир Путин в соответствии с Конституцией отправил правительство в отставку. В тот же день глава государства внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, 8 мая депутаты одобрили это предложение и президент подписал соответствующий указ.
В течение недели премьер должен был сформировать новый
кабинет и представить свои идет президенту. Так как срок, отведенный Медведеву,
заканчивается завтра, 15 мая, вероятно, именно в этот день Владимир Путин примет главу правительства. Эта встреча состоится в Сочи.
Известно, что состав нового кабинета министров изменится. В частности, вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может стать руководившая с 2013 года Счетной палатой Татьяна Голикова, которая уступит свое место экс-министру финансов Алексею Кудрину.
Кресло вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики займет Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры и спорта Медведев может поручить Ольге Голодец, а сельское хозяйство – полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе Алексею Гордееву.
https://t.co/XcyvhZuSyG— Siblegal (@Siblegal) 14 мая 2018 г.
Путин поручил утроить затраты на цифровую экономику России
Правительство РФ должно обеспечить рост доли затрат на развитие цифровой экономики в российском ВВП как минимум втрое в 2024 году по сравнению с 2017 годом. pic.twitter.com/SdyO5khAR3
Самым неожиданным назначением в политических кругах называют возможную новую должность Виталия Мутко: он может занять пост вице-премьера по вопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, вероятно, станет вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу.
Руководить аппаратом правительства по задумке Медведева будет Константин Чуйченко, занимающий с 2008 года пост начальника контрольного управления президента. При этом должность первого заместителя председателя кабмина может достаться исполняющему обязанности министра финансов Антону Силуанову.
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