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Политика

Как Запад использует предателей России в политических целях

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press
Живущие за границей граждане России, предавшие родину и решившие приобщиться к красивой жизни на Западе, зачастую становятся жертвами таинственных преступлений. Никаких реальных доказательств причастности российских спецслужб к разного рода отравлениям и покушениям нет, но анализ происходящего свидетельствует о том, что в гибели так называемых мучеников кремлевского режима заинтересованы их западные покровители.
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Отравление в британском Солсбери бывшего разведчика и двойного агента Сергея Скрипаля за несколько недель до президентских выборов в России подняло градус антироссийской риторики: западные политики и СМИ в один голос затрубили о руке Кремля в этом довольно странном деле.

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в первые же часы поспешила обвинить русских в отравлении перебежчика, не предоставив никаких доказательств этому, лишь запустив версию о мифическом нервно-паралитическом газе советского производства "Новичок".

Впрочем, доказательства не появились до сих пор, хотя со дня отравления, которого, может, и вовсе не было, прошло уже два с лишним месяца. Мало того, британские власти так и не показали самого отравленного: он и его дочь Юлия как сквозь землю провалились. Зато они помогли политической элите Запада с новой силой развязать лживую антироссийскую истерию и обвинить в покушении на убийство власти нашей страны.

Задача была слишком уж очевидной: ударить по рейтингу президента накануне выборов. Но западные стратеги просчитались и получили обратный результат. За Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей, пришедших на участки. План по дискредитации России и ее руководства с треском провалился, но это не означало, что его авторы откажутся от идеи продвижения темы русского следа в отравлении Скрипаля.

Для подпитки этой версии в местные СМИ были вброшены невероятные и парадоксальные с точки зрения физики и химии версии отравления Скрипаля и его дочери. В качестве "обвиняемых" выступили исконно русское блюдо – гречневая каша и чемодан, с которым Юлия Скрипаль летала в Москву. До этого в черном списке оказались дверь дома Скрипалей и столик в пабе, за которым они обедали в роковой день отравления.

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press

За всеми нагромождениями откровенной лжи как-то ушла на второй план тема физического состояния отравленных и их местонахождение. С 4 марта Скотланд-ярд не удосужился показать журналистам мучеников, а врачи больницы, в которой якобы находится Скрипаль и его дочь, сообщали скудные сведения об их стабильно тяжелом состоянии.

Нынешние происшествие в Солсбери отсылает к похожему случаю, произошедшему в 2006 году в Лондоне. Тогда там был отравлен радиоактивным полонием бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко. Из этого отравления также был раздута грандиозная антироссийская кампания, традиционно в преступлении были обвинены российские спецслужбы и даже их конкретный представитель – Андрей Луговой.

Литвиненко, также как и Скрипаль, сотрудничал со спецслужбами западных стран. Обычно, наличие таких связей в биографии двойных и тройных агентов хватает для того, чтобы начать опасаться за свою жизнь. Отработанный материал, как правило, руководителям разведки, получившим нужную информацию, больше не нужен. Мало того, такие люди могут быть опасны с точки зрения того, что если они предали один раз, то могут пойти на предательство повторно.

Александр Литвиненко. Фото: GLOBAL LOOK press

В этом смысле есть чему бояться Григорию Родченкову, бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории. Сбежав от уголовного преследования в США, он так далеко зашел в своих фантазиях, рассказывая о допинге в российском спорте, что обвинил высшую власть России в создании государственной программы по внедрению запрещенных веществ.

Поначалу Родченкову поверили, из-за чего Россия по решению WADA и МОК была серьезно ущемлена в правах на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, лишена части выигранных медалей на Играх в Сочи, а сильнейшие российские спортсмены были отстранены от соревнований.

Правда, недавно, Родченков, выступая в суде, не смог привести доказательств ряда своих же обвинений в адрес российских атлетов и чиновников. Но грязное дело сделано: Запад наказал Россию руками очередного предателя и по сути, он больше не нужен.


В пользу этого говорит недавние публикации в западной прессе. Журналисты утверждают, что ЦРУ и МИ-6 готовят интересную многоходовку, цель которой сорвать Чемпионат мира по футболу. Для того, чтобы дожать ситуацию и добиться массового бойкота турнира, требуется еще один антироссийский залп, который никто не сможет игнорировать.

Речь идет о покушении на Григория Родченкова. В этом случае мир получит бесспорное доказательство злобности Москвы и достаточные основания для пересмотра своего участия в футбольных состязаниях. Убив сбежавшего из России предателя или хотя бы инсценировав покушение на него, Запад получит огромный козырь в пользу бойкота и, скорее всего, сможет его реализовать.

До недавнего времени Родченков нужен был Западу, хотя бы потому, что он, как думали его покровители, располагает важной информацией. Сейчас, когда выясняется, что сбежавший чиновник блефовал, самое время избавиться от него, традиционно свалив ответственность за его убийство на Россию.

Борис Березовский. Фото: GLOBAL LOOK press

Странно, что так в Старом Свете не сделали в случае с таинственной гибелью в Великобритании в 2013 году политического эмигранта Бориса Березовского. Подробности этого дела туманны, согласно конспирологической версии, беглый олигарх не покончил жизнь самоубийством, а после нескольких пластических операций благополучно переехал жить в одно из островных государств на краю Земли.

Не исключено, что с таким же успехом Березовского могли убрать его защитники и покровители, которым он перестал поставлять компромат на российских чиновников и государственных деятелей. Так что, если за несколько дней до открытия Чемпионата мира по футболу вдруг всплывет информация о российском следе в деле странной смерти Березовского в закрытой изнутри ванной комнате собственного дома, удивляться этому факту не стоит. Это значит, что антироссийская пропагандистская машина продолжает движение в прежнем направлении.

Автор: Александр Комаров14 мая 2018, 21:27
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