"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Среда 16 мая
Лента новостей
14:54
Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал
14:29
К чему снится мама
14:20
Как первый секс влияет на отношения пары
14:09
Рецепт дальневосточного молочного супа
14:04
На Москву надвигается гроза
13:55
Алиса Аршавина назвала причину развода
13:48
Фото оргии турецких борцов возмутило Сеть
13:25
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
13:23
"Уже познакомили наших детей": Боня раскрыла тайную связь с миллиардером
13:15
Плющенко поставил подножку Тутберидзе
13:13
По Петербургу пронесся торнадо (видео)
13:05
5 ошибок в уходе за кожей лица
13:01
Крымский мост вызвал восхищение на Западе
12:52
Шрамы и лишний вес входят в моду
12:34
Грабитель с листом бумаги ворвался в подмосковный банк
12:26
Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев
12:20
Трусы до ушей: мир покоряет новый пляжный тренд
12:13
Известный российский драматург скончалась через месяц после смерти мужа
11:55
"Заработал сам": Владимир Соловьев похвастался роскошными хоромами
11:50
Физический труд убивает мужчин
11:38
Дочь Серова рассказала о трагедии в семье
11:29
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
11:29
Стремление к витринной красоте гробит женскую психику
11:23
Малыша в день рождения жестоко унизили родственники (видео)
10:59
На что двуличная Мазур спустила миллионы Цымбалюк-Романовской
10:52
Как контролируется качество строительства в Москве
10:50
Звезда "Дома-2" высказалась об ожесточенной борьбе с ВИЧ
10:39
Дружный коллектив: женщина попыталась отравить коллег выпечкой со слабительным
10:28
Меньщиков посоветовал голой Бузовой найти мужика
10:28
В заброшенном морге московской больницы нашли скелет
10:17
"Как свинью закалывали": вскрылись ужасающие подробности смерти Марьянова
10:13
Мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москве
10:08
Сбывшаяся мечта: депутаты от Крыма рады открытию моста
09:56
"Знали об их смерти заранее": дело перевала Дятлова считают фальшивым
09:44
Как избежать преждевременной смерти
09:43
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
09:17
Изуродованный 68-летний телеведущий Богданов притащил юную любовницу в Канны
09:16
"Цыган Яшка!": народ высмеял прилизанного Малахова
09:15
Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
08:36
43-летняя Рудковская готовится родить третьего ребенка
08:35
Плачь, Порошенко: счастливые крымчане помчались по Керченскому мосту
08:34
Захарова взорвалась из-за критики опозорившейся Самойловой
08:24
Леву из "Би-2" срочно доставили в больницу
08:18
У пассажира летевшего в Москву лайнера случился сердечный приступ
22:05
Путин рулит: Украина пережила черный вторник
22:00
Мама Солнцева перенесла инсульт из-за его свадьбы с пенсионеркой
21:50
Электрокар Tesla сгорел вместе с водителем
21:42
Автомобилистам в России подготовили новое изменение
21:35
Растущая нефть топит слабый рубль
21:12
Собчак впервые показала скандальный фильм об отце
21:00
Хабенский ждет третьего ребенка
20:58
Легендарного актера отправили в ночлежку для бомжей
20:35
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву гею
20:21
"Единая Россия" доверила Кудрину возглавить Счетную палату
20:01
У сына Пугачевой неожиданно нашли гены Киркорова
19:54
Безумные регионы: "ростовские бабушки" убили подругу чайником
19:37
Потасовка со звездами сериала "Ольга" попала на видео
19:07
Рухнувшая эстакада убила 16 человек (фото)
19:01
Порошенко опозорился перед Путиным во время открытия Крымского моста
18:35
"Это неизлечимо": состояние бабушки Урганта серьезно ухудшилось
18:34
Знаменитый журналист умер в США
18:23
Как Путин открыл Крымский мост
18:09
В Госдуме возмущены атакой СБУ на российских журналистов
18:09
В московском метро скончался пассажир
17:46
Порошенко нашел неожиданную "пользу" Крымского моста
17:25
Из горящей больницы на севере Москвы вывели людей
17:19
В клубе AdrenalinStadium состоится грандиозное шоу для подростков
17:05
Новая Lada переплюнула по цене иномарки
17:03
"А где жена?" – Фадеев удивил снимком с двумя любимыми женщинами
17:02
Ценители искусства соберутся на масштабном форуме в Москве
16:37
Отец Фотий из "Голоса" высказался о позоре Самойловой на "Евровидении"
16:35
Украинцы захлебываются желчью после открытия Крымского моста
16:22
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
16:18
Главные мифы об алкоголизме
16:18
Охранники Путина утерли нос израильтянам
16:13
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке
16:06
Раскорячившаяся Волочкова тащит в койку ошарашенного гея
16:03
Госдума уточнит правила расчета налога на имущество
15:39
США испытали устаревший на полвека аналог российского оружия
15:19
5 любимых курортов знаменитостей
15:04
У олимпийского чемпиона произошло кровоизлияние в мозг
14:55
Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом
14:54
"Поехали!" – Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
14:42
Онколог дал Медведеву советы по лечению рака
14:42
"Несчастные": мать Сергея Лазарева высказалась о его личной жизни
14:36
Кофе вызывает страшные последствия
14:17
Частый секс признан смертельно опасным
14:16
Известный музыкант умер в возрасте 69 лет
14:00
Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
13:57
Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую
13:54
В Подмосковье из-за пожара встали поезда
13:41
"Жаль, нет Жанны": Шепелев взволновал россиянок умением ублажать
13:33
Украина рискует рассориться с Европой
13:24
Под Москвой на пятилетнего мальчика упала бетонная плита
13:21
Гениальные фотографы показали реалии современного мира
13:18
Победительница "Евровидения" бросила Галкина из-за сладких геев
13:08
Сколько нужно России для экономического роста
13:02
Кто "назначил" Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса"
13:01
Новое лекарство от рака рекордно продлило жизнь больным
12:56
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
Политика

"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США

Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи выступила с критикой в адрес Хиллари Клинтон. Она заявила, что своим поведением экс-кандидат в президенты США позорит себя и страну.
прочитано 1002 раза

Политик начала с упоминания того, что в 2016 году Клинтон обвинила в проигрыше в президентской гонке всех, кроме себя. К этому якобы были причастны президент России Владимир Путин, экс-глава ФБР Джеймс Коми и даже бывший лидер американского государства Барак Обама. 

ПО ТЕМЕ

Сразу после Путина: Клинтон нашла виновника своего провала

У Хиллари Клинтон нашли горб

 Хиллари Дайан Родэм Клинтон

Хиллари Дайан Родэм Клинтон американский политик

По словам Маккоуи, наиболее правдиво Клинтон высказалась о себе в своей книге, передает телеканал "360". "Она приводила столько причин поражения, но в своей книге вообще-то написала верно: сказала, что смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят", – сказала политик.

Бывшая чиновница подчеркнула, что на самом деле Хиллари не смирилась с происходящим, и сейчас у нее "нервный срыв мирового масштаба". "Она ездит из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла гонку", – добавила Маккоуи.

  

Бывший вице-губернатор отметила, что такое поведение постыдно: "Клинтон не только себя позорит. Она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения".

Напомним, Хиллари Клинтон проиграла в президентских выборах 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Позже она назвала множество якобы виновных в поражении, в том числе "российских хакеров" и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Автор: Михаил Вштанов16 мая 2018, 11:24

Политика

"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США
Чубайс с насмешкой ответил о своей работе у Медведева
Путин резко перетасовал команду Медведева
Как Запад отвечает на американские санкции

Шоу-бизнес

Нарусова пожаловалась на самовольную Собчак
Алиса Аршавина назвала причину развода
"Уже познакомили наших детей": Боня раскрыла тайную связь с миллиардером
Беременную Кудрявцеву перекосило после заявления о венерической болезни

Проишествия

Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
В Москве зверски убили красавицу-студентку
Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Общество

Захарова взорвалась из-за критики опозорившейся Самойловой

Дипломат призвала проявить к певице снисходительность
Шоу-бизнес

43-летняя Рудковская готовится родить третьего ребенка

Звезда дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Дочь Серова рассказала о трагедии в семье

Девушка не может сдержать слез
Шоу-бизнес

Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал

Артистка поругалась с поклонницей

Гороскоп

Хабенский ждет третьего ребенка
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"

Фоторепортажи

Как Путин открыл Крымский мост
Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

Спорт

Фото оргии турецких борцов возмутило Сеть
Плющенко поставил подножку Тутберидзе
Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву гею

Регионы

Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: "ростовские бабушки" убили подругу чайником
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru