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Политика

Госдума успешно разбирает законодательные завалы

Фото: duma.gov.ru
Госдума седьмого созыва с самого начала своей работы активно взялась за разбор так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся с прошлых составов депутатского корпуса. В настоящее время рассмотрено уже 88% таких законопроектов. По словам политолога Дмитрия Фетисова, успеха в этой работе удалось достичь, помимо прочего, благодаря укреплению дисциплины в стенах нижней палаты и улучшению взаимодействия между думскими фракциями. 

Продолжение: Володин считает обновленную структуру правительства оптимальной
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Законодательство обязывает депутатов работать в том числе с теми проектами законов, которые остались от прошлых созывов, отметил эксперт. "Их просто нельзя проигнорировать, и в этом плане депутатам пришлось проделать действительно титаническую работу", – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, свою роль сыграл тот факт, что нынешний состав нижней палаты начал свою работу с серьезного укрепления дисциплины и налаживания взаимодействия между комитетами и фракциями. "Это дало свои плоды, позволило рассмотреть огромное количество нормативно-правовых актов в рекордно короткие сроки", – подчеркнул Фетисов.

Благодаря ликвидации законодательных завалов нижняя палата сможет больше времени уделять разработке и обсуждению новых документов, добавил эксперт. "Очень хорошо, что эта работа велась очень качественно, не для галочки. Все законопроекты внимательно рассматривались, часть была принята. Это серьезный успех Госдумы", – уверен аналитик.

К настоящему моменту Госдума рассмотрела уже 88% нормативно-правовых актов, которые достались нынешнему депутатскому корпусу от прошлых созывов. "У нас остается 12% от общего объема, который нам с вами перешел в 2016 году", – рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, часть документов принималась, другие инициативы были отклонены.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Стоит отметить, что председатель Госдумы еще в самом начале работы седьмого созыва поставил задачу покончить с законодательными завалами. Необходимость наведения порядка с ранее внесенными проектами законов поддержали все парламентские фракции. Всего нынешнему составу Госдумы досталось 2020 нормативно-правовых актов от ранее работавших созывов.

В соответствии с Конституцией, каждый законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы, должен в обязательном порядке быть рассмотрен депутатами. Через эту процедуру должны проходить все инициативы, даже несмотря на то, что многие из них уже потеряли свою актуальность.

Фото: duma.gov.ru

Рассмотрение оставшихся от прошлых составов Госдумы законопроектов может завершиться уже к концу весенней сессии. "Мы поставили перед собой две цели: эффективно поработать с внесенными документами и договориться о шагах, которые минимизируют поступление недостаточно зрелых проектов", – отметил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.

Автор: Иван Поляков16 мая 2018, 12:22

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