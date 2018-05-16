"Живой труп": Порошенко вынесли ужасный вердикт

Президента Украины Петра Порошенко назвали живым трупом. По словам директора Центра политических экспертиз, члена Общественной палаты России Валерия Коровина, лидеру Незалежной остается лишь "бежать и прятаться". Так специалист прокомментировал позицию Германии по строительству газопровода "Северный поток – 2".



Эксперт отметил, что о положении Порошенко хорошо знают и в Европе. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель, уверен аналитик, понимает, что, сотрудничая с Порошенко, она может поставить крест на собственной репутации. Политической карьере украинского лидера совсем скоро придет конец, полагает Коровин.

"Порошенко – это просто живой труп", – вынес свой вердикт политолог в эфире программы "Специальный репортаж" на телеканале "Звезда". Он назвал президента Украины "никому не нужным, дожидающимся утилизации старым башмаком".



Напомним, в начале этого года Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2" в своих территориальных водах. А недавно началось строительство ветки на территории федеральной земли Мекленбург – Средняя Померания. Рабочие выкопали котлован и начали закладывать фундамент для газовой приемной станции и здания техобслуживания.

Начало работ непосредственно на территории Германии - главного бенефициара "Северного потока – 2" в ЕС – говорят о том, что все попытки Украины помешать реализации проекта с треском провалились. Порошенко, разъезжавший по европейским столицам и без устали рассказывавший об опасности "российской газовой экспансии", потерпел полное и окончательное фиаско.





В Киеве прекрасно понимают, что запуск газопровода вобьет последний гвоздь в крышку гроба и без того полуживой украинской газотранспортной системы, которая после распада СССР пришла в полный упадок. Все это время она была единственным маршрутом, по которому российское голубое топливо поступало европейским потребителям.

С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел и продолжит счастливо догнивать. Незалежная же лишится около 10% бюджетных поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор для шантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.