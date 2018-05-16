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Политика

"Ситуация тревожная": Москва предъявила Киеву две претензии

Григорий Карасин. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Киев получил ноты протеста из российского МИДа. Поводом для претензий стали действия СБУ в отношении РИА Новости Украина и российских журналистов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ситуация складывается тревожная.
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Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил журналистам, что Украине направлены сразу две ноты. Протест Москвы касается положения, которое сложилось в Незалежной в отношении журналистов из России, – в частности задержания руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыска в офисе агентства.

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Действия службы безопасности Украины – это реакция обиженного Киева на открытие Крымского моста, считают в Москве. Президент России Владимир Путин и другие российские политики предупредили власти Незалежной – за Москвой не заржавеет. Россия не оставит в беде своих граждан.

"Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия. Главное – Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении своих граждан, и когда причиной этих действий по ограничению свободы... является их профессиональная деятельность", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис, где работают корреспонденты агентства РИА Новости в Киеве. Обыск продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Спецслужбы озвучили свои "подозрения" в его отношении – поддержка самопровозглашенных республик Донбасса и госизмена.

Ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является его информационным партнером, отметила главный редактор российского агентства и телеканала RT Маргарита Симоньян. Тем не менее она считает, что действия Киева – его месть за Крымский мост.

До корреспондентов российского агентства РИА Новости на Украине СБУ тоже добралась. Спецслужбы провели обыск в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и дома у главы представительства агентства Андрея Бородина. Обоих вызвали на допрос в СБУ.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Киева в отношении журналистов неприемлемыми. В свою очередь представитель ведомства Мария Захарова пообещала: Москва сделает все, чтобы задержанный на Украине журналист был освобожден, а другие работники СМИ не подвергались подобному обращению. Озабоченность выразил даже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, передает РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев16 мая 2018, 15:34
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