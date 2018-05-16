Дума готова обсуждать с бизнесом ответственность за исполнение санкций

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключает проведения дополнительных консультаций по законопроекту об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций. По его словам, в адрес депутатов от представителей бизнес-кругов поступили сигналы об озабоченности относительно последствий принятия соответствующих поправок.



В Госдуму после первого чтения законопроекта об ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций поступили обращения от представителей предпринимательских кругов. По словам Вячеслава Володина, в них бизнесмены выражали озабоченность относительно законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций.



"Несмотря на то, что у нас есть положительные отзывы правительства и Верховного суда и законопроект поддерживают все фракции, не исключаю – если депутаты завтра примут такое решение, то перед вторым чтением мы проведем дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом по этому законопроекту", – сказал Володин.

Он, как отмечает "Интерфакс", считает, что в случае, если законодатели решат перенести второе чтение этого законопроекта для дополнительных консультаций, то на следующей неделе может состояться заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы. "Как мы это делали при рассмотрении законопроекта о контрсанкциях", – сказал Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что депутаты уже ознакомились с обращениями по поводу этого законопроекта, которые прислали представители бизнеса. "Сегодня ознакомились с заявлением бюро правления РСПП по проекту закона", – добавил Володин.

Напомним, согласно решению Совета Госдумы, второе чтение этих поправок намечено на завтра, 17 мая. При этом, по словам председателя нижней палаты, "консолидация по этому законопроекту в Думе стопроцентная". "Все понимают, что необходимо принимать решение о введении ответственности за исполнение санкций, установленных против России", – подчеркнул он, добавив, что, если палата примет соответствующее решение, консультации начнутся безотлагательно.