Трамп решил окончательно удушить Россию

Американский президент не может остановиться в своем стремлении еще больше унизить Россию: Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по новым санкциям против нашей страны. На этот раз в Белом доме недовольны российскими ракетами.

В США утверждают, что Москва нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный еще Михаилом Горбачевым. Конгресс ждет от Трампа доклад с планом мер против российских чиновников, которые могли быть причастны к нарушению соглашения, а сам президент дал задание госсекретарю детально разобраться в ситуации.

В список лиц, которых, возможно, затронут ограничительные меры, могут попасть высокопоставленные российские чиновники и военные. В этом случае им запретят финансовые транзакции на территории США и аннулируют их визы. Дональд Трамп по закону имеет право расширять список санкций до бесконечности, придумывая все новые и новые наказания.

Несмотря на то что российские политологи считают решение Трампа ожидаемым, напрашивается вопрос: что еще придумают в Вашингтоне, чтобы еще больше унизить Россию? Дело в том, что Москва не нарушала упомянутый договор о РСМД. Об этом сегодня, 18 мая, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что не принимает обвинений в том, что как-то может нарушать РСМД. Россия четко выполняет все свои обязательства по договору и намерена и дальше его соблюдать. Потому такое поручение Трампа вызывает недоумение", – сказал представитель Кремля.

Чрезмерное увлечение санкциями в Вашингтоне хорошо известно и не может не вызывать сожаления.

Дмитрию Пескову вторит главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, чье мнение приводит РИА Новости. Как полагает эксперт, заявления Трампа не имеют каких-либо конкретных оснований и фактических подтверждений, это очередная попытка недобросовестной конкуренции.

Коротченко назвал санкционную риторику США продолжением враждебного курса Вашингтона по отношению к Москве. По его словам, США используют любые поводы для принятия новых и новых санкций и расширения списка предприятий и россиян, попавших под их действие.

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с половиной тысяч километров.