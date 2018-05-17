США готовят революцию в Казахстане

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее
49-летняя Буланова побила Кудрявцеву
Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
партнеры
Четверг 17 мая
Лента новостей
18:44
Акробат сорвался из-под купола цирка и выжил (видео)
18:12
Группу Дятлова ждет новое уголовное дело
17:30
В Charlie Hebdo поглумились над кровавой резней в Париже
17:25
В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон
17:16
Глобальный сбой нарушил работу популярного мессенджера
17:01
Американские солдаты на вертолете спасли главаря террористов
16:54
Что надо знать об ICO: темная сторона рынка
16:47
В Крыму поместили под стражу капитана украинского корабля
16:06
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
16:03
"Тиран в галошах": народ восхитился двухлетней дочерью Екатерины Климовой
16:00
Житель Петербурга ограбил ларек с шаурмой из-за сломанного зуба
15:54
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали люди
15:38
Заласкавший 69-летнюю Пугачеву незнакомец: Это судьба!
15:15
Сместили всех: российские гимнастки заняли целый пьедестал в Холоне
15:07
Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей
15:04
Россия потеряет 11 млн человек из-за страшной войны
14:26
Реновация жилья нужна всей России
14:26
Мужская депрессия приводит к страшным последствиям
14:20
Гузееву застукали за поглаживанием вздыбленной груди у красотки
14:11
"Пошли в душ": неожиданные детали драки Денисова с Черчесовым
14:09
В Москве случилось смертельное ДТП с грузовиком
13:54
К чему снится машина
13:53
В Петербурге поймали физрука-педофила
13:49
В Кремле оценили идею разбомбить Крымский мост
13:40
Архитекторы благоустроят 15 общественных зон Москвы
13:36
"Ты пухлая, пухлая!" – сын разрыдался от вида Чеховой
13:21
В Москве обнаружили квартиру с потайным входом в метро
13:20
В "Зарядье" открывается уникальная "Ледяная пещера"
13:17
"Отродье": известный певец бросил тяжелобольного сына
13:10
В Подмосковье произошла поножовщина
12:49
Бесстыжая жена Краско трясет грязными трусами за деньги
12:36
Москвич зверски избил пенсионерку и изуродовал ее напильником (видео)
12:34
"Уволился последний почтальон": Макаревич разнес "Почту России"
12:33
Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
12:28
Умер знаменитый голливудский актер
12:17
Мужчине пробила голову взорвавшаяся электронная сигарета
12:09
Прима-балерина Мариинки стала мамой
12:02
Одежда и товары для будущих мам со скидкой
11:40
"Могу и матом": дочь Долиной рассказала о семейных скандалах
11:37
Молодая жена Кержакова скрылась после истории с избиением
11:21
Обнаружен простейший способ избавить человечество от рака
11:19
Зеленый театр ВДНХ открывает второй сезон
11:19
15-летняя Загитова показала фигуру в бикини
10:52
На семью Меган Маркл обрушились несчастья перед свадьбой с принцем Гарри
10:45
Резко постаревший Галыгин вывел в свет жену и сына
10:30
Разъяренный бык насмерть забил чемпиона родео (видео)
10:23
"Еле пережила ночь": звезда "Дома-2" пожаловалась на дичайшие боли
10:20
Россиян заставляют переходить на умные счетчики
10:00
Рыжий беспредельщик "сорвал" Путину праздник
09:46
"Грудь сделала?": Кафельникова взволновала роскошными формами
09:41
Найдена неожиданная связь между зарплатой и слабоумием
09:21
Красавцы зацеловали бабушку Пугачеву на тайной вечеринке
09:05
"Шутка судьбы": Пелагея пожаловалась на маленькую дочь
09:03
В Москве эвакуировали поликлинику
08:55
Кудрявцева в необычном наряде произвела фурор на съемках телешоу
08:41
Бедная Бузова: Нагиев за глаза издевается над ведущей "Дома-2"
08:29
Актриса Лиза Арзамасова оконфузилась на красной дорожке
08:22
Москва жестко осадила Вашингтон за бомбежку Крымского моста
07:51
В Москве электричка сбила ребенка
21:59
Шепелев раскрыл невероятную подробность из дела о гибели группы Дятлова
21:32
Сына Валерии втянули в грязную вакханалию Киркорова (видео)
21:10
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье
21:05
Малахов столкнул лбами искалеченную мужем россиянку и ее свекровь
21:01
Как Госдума ведет диалог с бизнесом
20:57
Есть пострадавшие: В толпе ЛГБТ-активистов прогремел взрыв
20:49
Трампу предрекли проблемы с головой из-за любви к бургерам
20:26
Безумные регионы: жена зарезала молодого футболиста после медового месяца
20:02
"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил диагноз ненасытной Волочковой
19:52
Неожиданный поворот в деле Скрипалей загнал Британию в угол
19:02
"Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую
18:48
Старая болезнь и журналисты добивают Джигарханяна
18:44
Вооруженный мужчина устроил стрельбу в американской школе
18:44
В Москве объявлено о начале второй Перестройки
18:12
Бузова жестоко опозорилась со своим "ребенком"
18:02
Известный банкир найден мертвым в Москве
17:53
Киев выставит Москве круглый счет за Крымский мост
17:29
Участник телешоу выпотрошил бывшую любовницу на глазах ее детей
17:13
На "Флаконе" пройдет серия концертов и фестивалей под открытым небом
17:08
"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую
17:02
В США раскрыли план уничтожения Крымского моста
16:59
На россиянку с детьми напала стая ворон
16:53
Потерявший семью Востриков пошел по стопам Шурыгиной
16:36
Правила поведения блондинок во время летнего отпуска
16:32
Под Москвой в аварии разбился мотоциклист с двумя детьми
16:30
Вспотевшая Максакова на людях прижалась к молодому красавцу
16:24
В Москве пройдет третий фестиваль финансовой грамотности для всей семьи
16:10
Медведев определил места для российских офшоров
16:08
Зловонного монстра из морских глубин выбросило на берег на Филиппинах (видео)
16:02
Джигарханян в тяжелом состоянии в реанимации
15:58
Голубые мужчины собираются в Россию на гастроли
15:52
Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены
15:14
На три веселых буквы: отборная матерщина Киркорова сорвала эфир (видео)
15:13
Свадьба с принцем Гарри испортила жизнь Меган Маркл
15:07
Жилища шимпанзе оказались чище человеческих постелей
14:54
Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал
14:54
Трамп накажет проворонившего Крымский мост Порошенко
14:37
Володин считает обновленную структуру правительства оптимальной
14:29
К чему снится мама
14:20
Как первый секс влияет на отношения пары
14:09
Рецепт дальневосточного молочного супа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую
Раскорячившаяся Волочкова тащит в койку ошарашенного гея
"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил диагноз ненасытной Волочковой
Политика

США готовят революцию в Казахстане

Фото: wikipedia
Вашингтон повысит информационную грамотность населения центральноазиатских стран – в частности Казахстана. США намерены привлечь к этому местных журналистов. Проект, основная цель которого – снижение влияния российских СМИ в регионе, обойдется американским налогоплательщикам в 15 миллионов долларов.
прочитано 1169 раз

Немалая сумма пойдет на финансирование так называемых независимых СМИ. Цифры приведены в документе, опубликованном Агентством по международному развитию США. USAID печально известно финансированием похожих "гуманитарных" проектов на Украине и в Грузии.

ПО ТЕМЕ

Как США готовят Майдан для Лукашенко

США "продвинули демократию" на $600 миллионов

Сюжеты Диалог с США

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Политологи уверены, что главной мишенью борцов за информационную грамотность станет Казахстан. В этой стране очень большая русская диаспора. Американцы будут играть на противоречиях и разногласиях, попытаются подорвать конституционный строй и сильно ударить по России, считает президент центра социальных и политических исследований "АСПЕКТ" Георгий Федоров.

"Казахстан, Таджикистан и Узбекистан – стратегически наиболее важны. Три страны имеют довольно стабильные политические режимы и стратегически встраиваются в общую дружественную коалицию с Россией. Казахстан – главная мишень, потому что граничит с Россией и между государствами очень много взаимных проникновений. А также потому, что сама по себе страна довольно богатая", – заявил политолог.

Эксперт подчеркивает, что США прилагают немалые усилия для дезорганизации постсоветского пространства. Все их проекты направлены на отрыв "друзей" от России. Нынешний же план по поддержке "независимых СМИ" нацелен на то, что США возьмут в оборот журналистов и постепенно подчинят их своему влиянию – как это было в Грузии и на Украине, приводит мнение эксперта Пятый канал.

Что же касается выделенной суммы в 15 миллионов долларов – то это, конечно, только начало, считает политолог. Это стадия выстраивания взаимоотношений, налаживания контактов. А вообще американцы довольно эффективно тратят деньги. Федоров напомнил ситуацию на Украине, где некоторые журналисты буквально за еду и командировки в США  были готовы менять свою точку зрения и переориентироваться на Запад.

Автор: Андрей Евлампиев17 мая 2018, 16:53

Политика

Проворовавшегося Порошенко заткнули на Западе
Трамп объявил о новом ударе по России
Дума готова обсуждать с бизнесом ответственность за исполнение санкций
Захарова поставила на место хамящий Госдеп

Шоу-бизнес

"Тиран в галошах": народ восхитился двухлетней дочерью Екатерины Климовой
Заласкавший 69-летнюю Пугачеву незнакомец: Это судьба!
Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей
Гузееву застукали за поглаживанием вздыбленной груди у красотки

Проишествия

Участник телешоу выпотрошил бывшую любовницу на глазах ее детей
Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
В Москве зверски убили красавицу-студентку

Lifestyle

Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Шоу-бизнес

Гузееву застукали за поглаживанием вздыбленной груди у красотки

Актриса не могла обуздать странное желание
Шоу-бизнес

Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей

Молодую пианистку вышвырнули без вещей
Шоу-бизнес

"Тиран в галошах": народ восхитился двухлетней дочерью Екатерины Климовой

Артистка поделилась забавным видео
Шоу-бизнес

Заласкавший 69-летнюю Пугачеву незнакомец: Это судьба!

Мужчина рухнул перед Примадонной

Гороскоп

Хитрую Асмус ждет пополнение в семье
Хабенский ждет третьего ребенка
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года

Фоторепортажи

Резко постаревший Галыгин вывел в свет жену и сына
Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены
Как Путин открыл Крымский мост
Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной

Спорт

15-летняя Загитова показала фигуру в бикини
Фото оргии турецких борцов возмутило Сеть
Плющенко поставил подножку Тутберидзе
Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев

Регионы

Безумные регионы: жена зарезала молодого футболиста после медового месяца
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru