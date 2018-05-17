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Политика

Дырку вам от бублика: США ответили Украине по Крыму

Фото: GLOBAL LOOK press/most. life
Соединенные Штаты разрушили надежды Украины на возвращение Крыма и Донбасса. По словам спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, Киев не сможет вернуть регионы под свой контроль.
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"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна", – заявил американский дипломат. По его словам, цена дальнейшего "наступления" для Москвы будет только возрастать. Поставки летального оружия Украине, заявил Волкер, поспособствуют в конечном итоге достижению мира в регионе.

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Он также заявил, что Россия и дальше будет вести "агрессивные действия" на востоке Украины, если Киев не сможет удержать свои позиции. Поставки американского оружия, полагает представитель Госдепа, удержат Россию от "необдуманных поступков". Ранее в Вашингтоне сообщили, что могут отправить дополнительную партию вооружений для Незалежной.

Крым стал частью России в результате референдума в марте 2014 года. Украина его не признает и утверждает, что полуостров "оккупирован" Россией. Киев поддерживают страны Запада во главе с США. Возвращение региона Незалежной в Вашингтоне называют одним из условий снятия с Москвы экономических санкций.


Напомним, 15 мая состоялось историческое открытие Крымского моста, который соединил полуостров с Кубанью. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Мост стал самым длинным подобным объектом в Европе. Его протяженность – 19 километров.

На Украине ожидаемо закатили истерику по поводу открытия. В руководстве страны это событие назвали "свидетельством пренебрежения международным правом". Изливать желчь принялись также местные СМИ, а также некоторые их комментаторы.

В Соединенных Штатах, кажется, тоже не обрадовались. Во всяком случае, одно из авторитетных американских изданий – Washington Examiner – призвало Киев нанести воздушный удар по Крымскому мосту. Для пущей убедительности автор публикации дал подробную инструкцию, как это лучше сделать.

Посольство России в США столь бесцеремонный выпад не оценило. Заявления журналиста там восприняли как провокацию к терроризму. По мнению наших дипломатов, за подобными публикациями может стоять часть вашингтонского истеблишмента.

Автор: Иван Поляков17 мая 2018, 18:02
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