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Политика

Подлый Порошенко грязно мстит России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о введении новых персональных санкций против нашей страны. Такое решение Совбеза было принято еще 2 мая, но одобрено только сейчас.
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Указ об ограничительных мерах вступает в силу со дня его опубликования. Новые санкции применены к физическим и юридическим лицам.

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 Санкции против России

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Министерству иностранных дел страны проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций, а также поставить перед ними вопрос о принятии аналогичных мер, передает "Интерфакс-Украина". Подло подбивая на санкции иные страны, Петр Порошенко мстит России за Крым, который считает оккупированным.

Лидер Незалежной этого даже не скрывает. "Санкции вводятся по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента России", – сообщили в пресс-службе СНБО по итогам заседания.

В ведомстве добавили, что было продлено действие санкций, введенных в предыдущие годы. Фамилии и число лиц, попавших под ограничения, не уточняются.

Автор: Людмила Фоканова18 мая 2018, 08:48

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