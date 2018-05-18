"ЕР" будет системно оценивать работу депутатов

На партийной конференции, которая пройдет 21 мая, будут рассматриваться предложения о создании внутренней системы оценки деятельности депутатов. В основном, эта система коснется законодателей в регионах. Среди других тем, которые будут обсуждаться в рамках мероприятия под названием "Направление 2026", также вопрос о введении электронных партбилетов. Кроме того, в повестке дня развитие социальной сферы, экономики и партийной идеологии.



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