"ЕР" будет системно оценивать работу депутатов
Комментируя возможное введение внутрипартийной оценки работы
парламентариев разного уровня, секретарь генсовета "Единой России" Андрей
Турчак заявил, что действия депутатов должны обсуждаться не только в публичной
плоскости. И в партии считают, что внутри "ЕР" также должна быть своя
система, которая позволит оценивать поведение и работу законодателей-единороссов.
"В первую очередь должна оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его предвыборной программы, наказов избирателей", – подчеркнул Турчак. Кроме этого, по его мнению, оцениваться должно, в том числе, и то, как депутат общается с людьми, его поведение.
Особое внимание должно уделяться моральному облику депутата. Речь идет о самых разных ситуациях, не исключая бытовых. По мнению секретаря генсовета "ЕР", этот момент должен обязательно быть включен в систему оценки. "Недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери", – напомнил он.
Что касается планов по введению электронного партбилета, то его введение подразумевает также появление личного кабинета на коммуникационной платформе "ЕР". Эта система уже разрабатывается и будет запущена в эксплуатацию в течение этого года. Благодаря ей, каждый член партии сможет через личный кабинет участвовать в электронном голосовании как по внутрипартийным процедурам, так и по прймериз.
Добавим, что на полях партийной конференци "Направление 2026" запланировано заседание совета руководителей фракций. В ходе мероприятия будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям. Конференцией завершается этап большой работы, в ходе проводился сбор предложений по реализации послания президента Федеральному Собранию и модернизацию партии.
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