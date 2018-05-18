Как ЕС и Россия защищают экономику от американских санкций

Окружающий нас мир меняется с удивительной быстротой. То, что еще вчера казалось вечным и незыблемым, сегодня рассыпается буквально на глазах. Драматические события происходят в мировой политике и экономике. Соединенные Штаты, отчаянно пытаясь удержать мировую гегемонию, размахивают направо и налево санкционной дубинкой, пытаясь навязать свою волю другим. С 2014 года санкционные удары наносятся по России, теперь же Вашингтон пошел в атаку на своего главного союзника – Европу. Как и Москве, Брюсселю предстоит выработать четкий, взвешенный, а главное эффективный подход для защиты своей экономики.

Наказание за Иран

Хаос в стане наших западных партнеров начался в начале мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Глава Белого дома заявил о начале восстановления санкций против Тегерана. Под ограничения попадает ряд критически важных для экономики исламской республики отраслей: энергетика, нефтехимия, финансы. Европейцы подобный демарш своего заокеанского союзника не поддержали.

Но самым неприятным сюрпризом для ЕС стало намерение Соединенных Штатов восстановить так называемые вторичные санкции, то есть ограничения в отношении лиц, которые ведут свои дела с Ираном. Теперь попасть под санкции могут любые европейские компании, которые Вашингтон заподозрит в "подозрительных сделках" с Тегераном. А это значит, что оплачивать банкет агрессивной политики Белого дома будет европейцы из собственных карманов. Интересная получается ситуация: принять антииранские санкции – значит добровольно лишить себя выгодных контрактов с Ираном, не принять – навлечь гнев мирового гегемона.

В Брюсселе попали в тяжелейшую ситуацию. С одной стороны, Штаты – союзник, но при этом во всем потакать Вашингтону и разрушать собственную экономику было бы слишком даже для нынешних ориентированных на трансатлантическое сотрудничество европейских элит.





Европейский ответ

Свое решение ЕС озвучил в пятницу, 18 мая. Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных американских санкций. Так называемый блокирующий закон запрещает местным компаниям соблюдать экстерриториальные последствия санкций США.

Принцип экстерриториальности, нередко встречающийся в международном праве, предполагает распространение нормативных актов того или иного государства за пределы его территории. Американцы весьма поднаторели в использовании этого принципа исключительно в своих собственных целях. К примеру, если Вашингтон вводит санкции против того или иного государства, то следовать в русле этого решения должны и другие страны.

Примечательно, что возник институт экстерриториальности еще в колониальное время, когда представители метрополий были неподсудны на территории колоний. Таким образом, американцы, требуя исполнения своих санкций другими государствами, фактически ведут себя с ними как сюзерен с вассалом, призывая к беспрекословному подчинению.



Но Европа, бывшая более полувека в положении "вассала", вдруг проявила волю и отказалась подчиняться давлению из-за океана. Принятый в Брюсселе закон, помимо запрещения принципа экстерриториальности в соблюдении санкций США, позволяет взыскивать убытки, которые вытекают из этих санкций, а также фактически отменяет на территории ЕС решения любых судов, принятых на основании этих ограничений. Помимо прочего, Еврокомиссия устранит препятствия для финансовых операций с Ираном и разработает банковские механизмы, благодаря которым Тегеран сможет получать связанные с нефтью доходы.





В Германии между тем заговорили о компенсации пострадавшему от американских санкций бизнесу. "В связи с соглашением по Ирану ситуация такова, что мы можем посмотреть, дадим ли мы мелким и средним предприятиям определенные льготы, в настоящее время это изучается", – заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Российский опыт

В отличие от Европы, которая только начинает борьбу за экономический суверенитет, наша страна противостоит навязываемому извне санкционному давлению с 2014 года. Вместе с тем вызовы, с которыми столкнулись Брюссель и Москва, во многом идентичны. Первые санкции против России были введены за историческое воссоединение с Крымом. Последний пакет санкционных мер в Вашингтоне озвучили сравнительно недавно – в начале апреля этого года. Под ограничениями, как в случае с европейцами, оказались представители бизнес-сообщества.

На санкции оперативно отреагировали в Госдуме. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что попавшие под ограничения предприниматели будут поддержаны государством. "Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны", – сказал думский спикер. Он подчеркнул, что введение против бизнесменов санкций – признак их успешной деятельности, признание их эффективности.



И вот теперь меры по защите собственного бизнеса, как только это стало необходимым, оказались востребованы в ЕС. По сути Меркель, говоря об определенной помощи национальным предпринимателям и защите их от санкционных вызовов, повторила озвученные Володиным тезисы.





Заслон на пути санкций

Для защиты национальной экономики нижняя палата российского парламента инициировала законопроект об ответственности за исполнение санкций США на территории России. Нормативно-правовой акт вводит, в том числе, уголовную ответственность для лиц, которые нарушают законы своей страны для выполнения воли другого государства.

К примеру, некая отечественная компания отказывается покупать продукцию у другой, находящейся под санкциями. Таким образом, под угрозу ставится жизнеспособность второго предприятия, а значит, благополучие его работников. При этом законопроект вводит не только ответственность за исполнение, но и за подготовку экономических ограничений. Недавно документ прошел первое чтение в Госдуме.

Законопроект, по сути, отменяет санкции США в России и принцип экстерриториальности. При этом в ЕС отменой подобной практики озаботились еще в 1996 году. Тогда был принят так называемый Blocking Statute против действий США в момент, когда они очередной раз попытались расправиться с кубинским лидером Фиделем Кастро. Тогда Вашингтон ударил по европейским компаниям, торгующим с Островом свободы. В соответствии с документом, Брюссель игнорирует распоряжения Вашингтона относительно европейских компаний и противодействует распространению действий введенных США экономических ограничений на территории Старого Света. Все пострадавшие от американских санкций компании могли претендовать на компенсации, взыскиваемые с любого лица, применившего санкции по решению европейского суда.

Неслучайно эксперты называют отказ от санкционной экстерриториальности борьбой за экономический суверенитет страны. По словам главы фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, соблюдение санкций США на территории других стран означает признание главенства американской юрисдикции. "Принятие Россией на своей территории мер ответственности за соблюдение санкций США является адекватной мерой борьбы с экстерриториальностью американских законов, мерой защиты российской юрисдикции", – цитирует эксперта "Известия".





В свою очередь, политолог Антон Хащенко в комментарии для Dni.Ru отметил, что отказ от подобной практики является благом не только для проведения субъектной внешней политики, но и для обеспечения финансово-экономической независимости страны.

Кроме того, Госдума продолжает рассмотрение законопроекта о контрсанкциях, привлекая к обсуждению экспертное и бизнес-сообщества. Накануне нормативно-правовой акт прошел второе чтение. Правительство по решению президента получает право вводить меры противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах. Ко второму чтению список возможных ответных мер сократился с 16 до шести. В числе оставшихся – прекращение или приостановление международного сотрудничества с недружественными странами и их организациями.

Истинная цель американских санкций

Несмотря не непростые взаимоотношения между Россией и Европой на нынешнем историческом этапе, Москва, Брюссель, Париж и Берлин по-прежнему имеют много общего. Как оказалось, солидарны обе стороны и в вопросе реальных целей вводимых США экономических ограничений. "Экономические экстерриториальные санкции недопустимы, США не имеют права быть экономическим жандармом планеты", – заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Глава ведомства выразился предельно откровенно, подчеркнув, что истинная цель санкционной атаки США на Старый Свет – "уничтожение ценностей и доходов европейцев, а также рабочих мест на предприятиях, которые торгуют с теми государствами, против которых направлены санкции США.

О том же применительно к нашей старане неоднократно говорил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Председатель Госдумы совершенно верно подметил, что Вашингтон преследует цели ослабить отечественную экономику, вернуть ее в состояние хаоса и разрухи 90-х. "Введение новых санкций – очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику", – сказал он.