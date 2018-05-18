Очаровательный поступок Путина на встрече с Меркель

Присутствие настоящего мужчины творит с женщинами чудеса. Так пользователи Сети комментируют видео, запечатлевшее момент встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина в Сочи.

Президент России был, как всегда, галантен: он встречал фрау канцлерин у входа в сочинскую резиденцию с шикарным букетом, выдержанным в пастельных тонах. Как утверждают разбирающиеся в цветах эксперты, это были кремовые розы и фрезии.

Канцлера Германии приветствовал и Дмитрий Медведев – он как раз выходил после встречи с российским президентом, посвященной формированию нового состава кабмина. Ангела Меркель от такого приема растаяла и сразу заговорила по-русски.

Немецкая гостья пожала Медведеву руку и поздравила с назначением на пост премьер-министра. Разговор продолжился на русском языке. Российский премьер рассказал канцлеру ФРГ, что правительство России "дееспособно и может работать". " Так что мы ждем контактов", – заключил Медведев.

«Счастливого пути»: Ангела Меркель приехала в резиденцию Путина, на входе повстречала Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи.

И все это по-русски pic.twitter.com/IG3hxXOzRQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 мая 2018 г.

"Счастливого пути", – попрощалась с Медведевым Ангела Меркель, после чего вместе с Владимиром Путиным направилась в резиденцию для переговоров.

Сцена встречи российского лидера и канцлера Германии впечатлила зрителей. "Ангела от такой встречи цветет и пахнет", – написала в Twitter пользователь Лариса Швыдун.

Ангела от такой теплой встречи и внимания цветет и пахнет.. — Лариса Швыдун (@medich4141) 18 мая 2018 г.

"Прямо на женщину похожа становится рядом с настоящим мужчиной. Наш, как всегда, галантен", – соглашается другая подписчица, Анастасия Дереза.

Прямо на женщину похожа становится рядом с настоящим мужчиной. Наш, как всегда, галантен ☺️���� — Анастасия Дереза (@Anabyka3) 18 мая 2018 г.

В Кремле ранее заявили, что придают большое значение визиту канцлера Германии в Россию. "После переизбрания и вступления в должность и Путин, и Меркель встречаются впервые. Второе — любая встреча с руководителем лидирующей в ЕС страны является важной", – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие переговоры – возможность "сверить часы" по многим международным проблемам – в частности, по ситуации в Сирии и на Украине. Одной из тем обсуждения станет совместный проект газопровода "Северный поток – 2", пишут "Известия".