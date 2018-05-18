Путина разгневала дерзость Порошенко

Беспрецедентной назвал президент России ситуацию с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского. На встрече с канцлером Германии в Сочи Владимир Путин признался, что не припомнит аналогов подобного беззакония.

Президент России и канцлер Германии 18 мая провели переговоры в Сочи. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин и Ангела Меркель подняли тему задержания в Киеве руководителя портала "РИА Новости Украина".

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", – подчеркнул Путин.

Ангела Меркель пообещала, что непременно обсудит эту проблему с президентом Украины Петром Порошенко. И все же не преминула высказать "озабоченность" положением дел в России. "Я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку, я упомяну этот случай. Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь, арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет озабоченностью", – заявила канцлер ФРГ.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая. Руководителя портала "РИА Новости Украина" обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса – по этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Той же ночью журналиста этапировали в Херсон.

Обыски прошли и в офисе представительства РИА Новости на Украине. СБУ наведалась и в дома сотрудников, более 40 из них были вызваны на допрос.

Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. В Кремле заявили, что это Украине с рук не сойдет: в России примут ответные меры, напоминает РИА Новости.