Путина разгневала дерзость Порошенко
Президент России и канцлер Германии 18 мая провели переговоры в Сочи. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин и Ангела Меркель подняли тему задержания в Киеве руководителя портала "РИА Новости Украина".
"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", – подчеркнул Путин.
Ангела Меркель пообещала, что непременно обсудит эту проблему с президентом Украины Петром Порошенко. И все же не преминула высказать "озабоченность" положением дел в России. "Я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку, я упомяну этот случай. Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь, арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет озабоченностью", – заявила канцлер ФРГ.
#Меркель обсудит с Порошенко задержание Вышинского https://t.co/xSAkL6M5VT pic.twitter.com/f9GJGuveCE— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 18 мая 2018 г.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая. Руководителя портала "РИА Новости Украина" обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса – по этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Той же ночью журналиста этапировали в Херсон.
Обыски прошли и в офисе представительства РИА Новости на Украине. СБУ наведалась и в дома сотрудников, более 40 из них были вызваны на допрос.
Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. В Кремле заявили, что это Украине с рук не сойдет: в России примут ответные меры, напоминает РИА Новости.
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