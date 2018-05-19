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Политика

Тайны политиков: Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: GLOBAL LOOK press
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – один из самых загадочных политиков современности. Подробностей о его личной жизни крайне мало, сведения о характере главы КНДР, его увлечениях и предпочтениях также практически отсутствуют. Тем не менее, в СМИ иногда утекает информация, по которой можно составить общий портрет северокорейского лидера, а также узнать интересные подробности о его прошлом и настоящем.
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Дата рождения будущего высшего руководителя неизвестна. По одним данным, он появился на свет то ли 8 января, то ли 5 июля 1983 года. Другие утверждают, что родился Ким в 1984 году, третьи заявляют, что в 1982. По данным разведки Южной Кореи, лидер КНДР родился все-таки в 1984 году. Как бы то ни было, но на сегодняшний день он является одним из самых молодых лидеров в мире.

О детском периоде его жизни известно крайне мало. Фотографии того периода официально нигде и никогда не публиковались. Жизнь мальчика тщательно скрывалась северокорейскими спецслужбами. Его отец – бывший глава Северной Кореи Ким Чен Ир – старался максимально спрятать отпрыска от посторонних глаз.

Под другим именем

По некоторым сведениям, подросток учился в престижной школе в Берне, Швейцария с 1998 по 2000 годы. Однако в списке студентов он значился как сын работника северокорейского посольства Пак Ын или Непак. Кто-то подвергает сомнению достоверность этой информации, другие сравнивают единственную имеющуюся с той поры фотографию, где, предположительно, изображен студент Ким Чен Ын с его нынешними изображениями. Как утверждают учившиеся с ним люди, это действительно был Ким.

По воспоминаниям сокурсников, он был скромным и в некоторой степени замкнутым молодым человеком. С девушками общаться не умел, чувствовал себя в их компании неловко. Да и в целом взаимоотношениями с противоположным полом будущий северокорейский лидер не очень интересовался. Гораздо увлекательнее для него был спорт: младший Ким играл в баскетбол, был фанатом американской Национальной баскетбольной ассоциации и Майкла Джордана. Тем не менее, уже будучи главой КНДР Ким Чен Ын лично участвовал в отборе девушек для местной поп-группы "Моранбон".


Звезда и гений

Немногие знают, что помимо "Высшего руководителя КНДР, руководителя партии, армии и народа" у северокорейского вождя есть немало других, гораздо более пафосных титулов. "Новая звезда", "блистательный товарищ" и даже "гений среди гениев" – это все он. Кроме того, Ким Чен Ын имеет докторскую степень по экономике малазийского университета.

Проблемы со здоровьем

Большая часть известных нам фактов о лидере КНДР добыты по линии южнокорейской разведки. Так, в 2009 году в отчетах указывалось, что Ким болен диабетом и страдает гипертонией, кроме того, его называли заядлым курильщиком.

По неподтвержденным данным, Ким Чен Ын чрезмерно увлекается алкоголем. Во всяком случае, так утверждал его бывший шеф-повар. Он же заявлял, что северокорейский лидер страдает от ожирения: за последние годы он набрал лишние 30 килограммов веса, а общая масса его тела превысила 130 килограммов.

Любитель "Найков"

Несмотря на грозные речи в адрес Запада, глава КНДР не прочь приобщиться к некоторым его благам. Например, к кроссовкам фирмы "Найк". Как утверждают в Южной Кореи, Ким до некоторого времени владел огромной коллекций обуви этого бренда.

Игры с внешностью

Опять же, по данным южнокорейских СМИ, глава КНДР мог перенести несколько пластических операций. Причина – стремление быть внешне похожим на своего деда, основателя Северной Кореи и Ким Ир Сена. Младший Ким якобы является большим поклонником своего предка и старается во всем на него походить.

Мун Джэин и Ким Чен Ын. Фото: GLOBAL LOOK press

Кроме того, "гений среди гениев" якобы боится парикмахеров и сам стрижет свои волосы. Стиль полубокс, который так полюбился Киму, после его прихода к власти стал настоящим писком моды среди северокорейских мужчин. Все хотят бы похожими на руководителя.

Семейные страсти

По некоторым сведениям, у Кима двое детей от супруги Ли Соль Чжу, с которой они поженились в 2009 году. Первый ребенок родился в 2010 или 2011 году, второй – в декабре 2012. Пол детей неизвестен.

При этом в августе 2013 года в западных СМИ активно циркулировала новость о казни бывшей подруги северокорейского лидера Хен Сон Воль, с которой они встречались в 2000-х. Молодые люди расторгли отношения по настоятельной просьбе Ким Чен Ира. Впрочем, информация в итоге не подтвердилась.

Но подтвердилась информация о казни дяди Кима Чан Сон Тхома. В северокорейских СМИ он был обвинен в госизмене. По некоторым данным, Ким Чен Ын боялся конкуренции во власти со своим родственником.

Автор: Иван Поляков19 мая 2018, 09:54

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