Эксперты составили рейтинг российских губернаторов

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал новое исследование эффективности деятельности глав российских регионов. Результаты получены путем заочного анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества, которые проводились в марте-апреле 2018 года.



Специалисты Центра отмечают, что рейтинг составлялся, в частности, с использованием ряда положений методики Уильяма Гордона ("Синектики"). Ключевой в этих рамках являлась установки о повышении уровня оценок в случае привлечения в качестве респондентов как экспертов узкой специализации, так и представителей различных, отличающихся друг от друга профессий. Таким образом, в рейтинге российских губернаторов задействован максимально широкий круг специалистов, экспертов самой широкой профессиональной принадлежности.



По словам авторов исследования, такой состав позволяет сделать итоговый результат демократичнее, более приближенным к мнению простых граждан. Рассылаемые экспертам анкеты позволяют аналитику не только высказать личную оценку, но и обосновать сделанные выводы. Это, в свою очередь, дает возможность тщательнее выявить причины успеха или провала в деятельности руководителей субъектов Федерации.

"Конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. Те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение, по согласованию с редакцией ЦИК "Рейтинг", получали такую возможность", – отметили в Центре информационных коммуникаций.

Теперь, непосредственно, к лидерам. В их числе – глава Тюменской области Владимир Якушев, руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Затем следуют мэр Москвы Сергей Собянин, глава Белгородчины Евгений Савченко, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители Калужской области и Краснодарского края Анатолий Артамонов и Вениамин Кондратьев, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.





По словам политолога, руководителя агентства "социальные коммуникации" Ильи Паймушкина, составленный перечень точно отразил лидеров среди глав субъектов. Эксперт отметил, что главные критерии ранжирования губернаторов – динамика экономического развития региона, качество жизни людей, стабильная внутриполитическая ситуация. "Заслуженно первое место занимает Владимир Якушев, который на протяжении длительного времени успешно занимается развитием Тюменской области", – сказал Паймушкин.

Политолог также назвал заслуженным второе место главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Эксперт отметил, что Ямало-Ненецкий автономный округ демонстрирует хорошие показатели в экономике, в том числе в деле развития инфраструктурных промышленных проектов. "Также заметна практическая активность губернатора в арктической теме", – добавил аналитик.

Что касается главы Тульской области Алексея Дюмина, который в рейтинге занял почетное третье место, то, по словам Паймушкина, в числе его несомненных заслуг – заморозка внутренних конфликтов в области, привлечение крупных заказов на местные оборонные предприятия. Дюмин, подчеркнул эксперт, смог заявить о возглавляемом им регионе на федеральном уровне.

Высоко оценивает результат главы Тульской области и эксперт Центра информационных исследований "Рейтинг" Алексей Игнатов. По его словам, губернатору удалось избежать серьезных проблем, каких-либо крупных недостатков в своей работе. "В целом можно отметить очень позитивный фон управления губернатора Дюмина. На мой взгляд, умение управлять ровно, без истерии и скандалов – это одно из самых главных достижений Дюмина как главы региона", – пояснил аналитик.





В свою очередь, глава информационно-аналитического агентства "Национальный Эксперт" Михаил Белый отметил, что рейтинг показал растущий потенциал отдельных глав субъектов Федерации. Среди таких губернаторов он назвал руководителя Дагестана Владимира Васильева, главу Воронежской области Александра Гусева, а также тульского губернатора Алексея Дюмина. "За короткий период этим региональным управленцам удалось не только добиться значимых успехов в социально-экономическом развитии вверенных им территорий, но и сохранить стабильность. Например, Васильев сумел провести массовую зачистку элит, чем снискал себе уважение как у местных групп влияния, так и у федералов", – подчеркнул эксперт.

Авторы исследования, уверен политолог Сергей Журавский, смогли комплексно оценить как социально-экономические результаты отдельных регионов, так и способность их руководителей к менеджменту в кризисных условиях. Эксперт предположил, что аутсайдеры перечня в скором времени могут первыми потерять свое кресло в рамках очередной ротации управленческих кадров. "Получается, что они не смогли эффективно работать в экстремальных условиях", – пояснил аналитик.

Лидеры же рейтинга, полагает он, – это реальный кадровый резерв, который могут использовать в решении тех или иных задач не только на региональном уровне.

Такой же точки зрения придерживается политический аналитик Дмитрий Михайличенко. Он отметил высокие позиции глав Дагестана, Тульской области. В число заслуг Алексея Дюмина он поставил эффективное решение проблем с вывозом мусора. Стабильно высокие показатели также у руководителей Татарстана и Башкирии, добавил эксперт. По его словам, обе республики по-разному выстраивают отношения с федеральных центров, но при этом могут похвастаться успешной социально-экономической динамикой.

Высоко оценил результаты работы губернатора Тульской области и глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов. "В регионе отсутствуют серьезные конфликты как внутри местных элит, так и с гражданским обществом. По этому показателю Алексей Дюмин действительно является одним из лучших", – пояснил эксперт.

Аналитик указал также на аутсайдеров рейтинга. На его взгляд, они находятся "на дне" перечня по объективным причинам. "Например, глава Хакасии, руководители Волгоградской и Мурманской областей имеют серьезные проблемы – они связаны как с экономикой, так и с отсутствием серьезной поддержки", – отметил Иванов.