Путин сделал важные перестановки перед инаугурацией
Должностей лишились глава следственного управления
Следственного комитета по Пермскому краю, генерал-лейтенант Марина Заббарова,
начальник управления МВД по Мурманской области, генерал-майор Игорь Баталов,
замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, генерал-майор
Иван Лукин, руководитель следственного управления СК по Рязанской области,
генерал-майор Владимир Махлейдт, пишет "Комсомольская правда".
Вместе с тем президент произвел 16 кадровых назначений. Начальство сменилось в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, управлении министерства внутренних дел в Пензенской области, управлении МВД по Хабаровскому краю и других структурах.
В прошлом месяце президент также произвел ряд кадровых перестановках в силовых ведомствах. Своих должностей лишились несколько генералов. Среди них теперь уже бывшие начальник Академии государственной противопожарной безопасности МЧС России Шамсутдин Дагирова, глава НИИ ФСИН Андрей Быков и некоторые другие.
И пока одних "уходят", другие в преддверии инаугурации и формирования нового правительства покидают свои посты добровольно. В четверг, 3 мая, стало известно, что в отставку ушел замглавы Росреестра Константин Колтонюк. По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, которого цитирует НСН, уход чиновника перед сменой кабинета министров объясняется желанием показаться более весомой фигурой на новом месте работы.
Напомним, инаугурация Владимира Путина состоится в понедельник, 7 мая. Ранее в СМИ появилась информация, что из церемонии могут исключить традиционный проезд кортежа главы государства по Москве. Однако позже с опровержением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, проезд колонны все-таки будет, поскольку Путин переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, где и состоится торжественная церемония.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин заручился поддержкой абсолютного большинства избирателей, набрав 76,69% голосов. По подсчетам Центральной избирательной комиссии, за него отдали свои голоса более 56,4 миллиона россиян.
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