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Политика

Трамп замахнулся на новый удар по Сирии

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/ Chris Kleponis
Соединенные Штаты готовят очередную фейковую химическую атаку в Сирии. На этот раз инсценировка может быть произведена в районе города Дейр-эз-Зор на востоке страны.
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Организацией фальшивой химической атаки руководит бывший боевик "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.) Мишан Идриз Аль Хамаш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Сирии.

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Готовить инсценировку начали еще 23 апреля – спустя неделю после ракетной атаки США и их союзников по территории арабской республики. Как пишет "Экспресс-газета", местом провокации выбрано нефтяное поле "Аль-Джафра", которое расположено в 27 километрах восточнее города Дейр-эз-Зор – столицы одноименной сирийской провинции. Неподалеку находится база американских сил. Специально для инсценировки туда свозят местных жителей, подчеркивает сирийский источник.

Стоит напомнить, что по аналогичному сценарию ситуацию развивалась в начале апреля. Тогда начали приходить сообщения о химической атаке в городе Дума – пригороде Дамаска. До этого Россия неоднократно выступала с предупреждениями о готовящейся провокации. Тем не менее, Запад предпочел не слушать Москву.

Зато сразу после якобы имевшей место химатаки принялся обвинять в применении запрещенных отравляющих веществ Сирию, России же досталось за то, что она "покрывает режим Асада". В Москве все обвинения назвали лживыми.


США и их союзники, не дождавшись завершения расследования инцидента Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), атаковали арабскую республику. В ночь на 14 апреля по Дамаску, Хомсу, а также некоторых военным объектам было выпущено более 100 ракет. Однако сирийская противовоздушная оборона смогли перехватить большую их часть.

Россия с самого начала сомневалась в подлинности сообщений о химической атаке. Позже догадки Москвы подтвердились. Позже в Думе был найден 11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что его вынудили сниматься в постановочном ролике о химатаке, предложив за эту еду. Он согласился, поскольку его семья тогда голодала.

Более того, в процессе осмотра Думы и других освобожденных от боевиков населенных пунктов были найдены дымовые шашки и хлор производства Великобритании и Германии. Каким образом они очутились у террористов Запад так и не объяснил.

Автор: Иван Поляков3 мая 2018, 20:39

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