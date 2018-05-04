"Обман все четче": Захарова публично пристыдила Терезу Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многочисленные обманы со стороны Терезы Мэй "проступают все четче". Она перечислила три основных факта лжи правительства Великобритании в деле об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

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