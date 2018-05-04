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Политика

Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину

Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Edelman
Президент Франции Эммануэль Макрон не сомневался относительно визита в Россию после дела об отравлении Скрипалей и ракетного удара по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель главы Пятой республики по отношениям с Москвой Жан-Пьер Шевенман.
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"Сомнений не было никаких. Я приехал в Москву 25—26 апреля, чтобы передать послание президента Макрона президенту Путину", – сказал дипломат. По его словам, французский лидер намерен по возможности "сократить разногласия" между двумя странами и подчеркнуть объединяющие Москву и Париж моменты. Слова Шевенмана передает RT.

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Специальный представитель главы Пятой республики выразил уверенность, что рано или поздно отношения между двумя странами нормализуются. Он подчеркнул, что почти все крупные французские компании присутствуют в России, того же желает малый и средний бизнес. "Если бы не было санкций и контрсанкций, которые в будущем непременно должны быть отменены", - заметил дипломат.

Он назвал русских великим европейским народом. Шевенман высказался о своей поддержке концепции Европы от Атлантики до Тихого океана, высказанной еще генералом Шарлем де Голлем. "Именно до этих границ Россия расширила пространство европейской цивилизации", – сказал дипломат.

Планируется, что Эммануэль Макрон примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в Северной столице 24-26 мая. Само собой, на мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин. Ожидаются переговоры двух лидеров.

Напомним, с момента резонансного отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошло ровно два месяца. Они были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок". Россия представила доказательство, что отравляющая субстанция была запатентована и произведена в США.


"Прошло два месяца, российско-британские отношения хуже, чем когда-либо, высылки (дипломатов. – Прим.Ред.) и обвинения – но ни доказательств, ни обвиняемых", – говорится в сообщении на официальной странице посольства России в Великобритании в Twitter. Запись снабжена картинкой с тремя билбордами. "Два месяца с момента отравления в Солсбери", "И до сих пор ни одного подозреваемого?", "Как так, премьер-министр Мэй", – написано на них.

Автор: Иван Поляков4 мая 2018, 20:43

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