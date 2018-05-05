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Политика

Петр Толстой: Не надо гадать о новом премьере

Петр Толстой. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не гадать о кандидатуре на должность премьер-министра. Он считает, что надо просто дождаться решения президента. При этом, депутат выразил уверенность, кандидатом на пост главы правительства будет достойный человек. 
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не пытаться угадать, чью кандидатуру президент Владимир Путин предложит на должность главы кабинета министров после своей инаугурации. Надо  дождаться решения главы государства, считает парламентарий.

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"Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, – это лишь домыслы, потому что последнее слово в любом случае будет за главой государства", – сказал он. Толстой уверен, что ни один эксперт не сможет назвать фамилию человека, которого предложит глава государства на должность премьера со стопроцентной уверенностью.

"Поэтому предлагаю не играть в угадайку, а просто дождаться, пока президент назовет его, – призвал думский вице-спикер. – Так или иначе, я более чем уверен, что это будет достойный человек".

Напомним, инаугурация главы государства Владимира Путина состоится 7 мая. Согласно Конституции, он должен  внести кандидатуру председателя правительства не позднее двухнедельного срока после вступления в должность. Затем Госдума должна в течение семи дней рассмотреть представленную кандидатуру.

Напомним, в настоящее время кабинет министров возглавляет Дмитрий Медведев.Он занимает эту должность с 8 мая 2012 года.

Выборы президента прошли 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. За него отдали свои голоса более 56,4 миллиона избирателей.

5 мая 2018, 13:59

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