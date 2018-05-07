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Политика

Особенности инаугурации президента России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
В понедельник, 7 мая, в России пройдет уже седьмая по счету инаугурация главы государства. Первая состоялась в 1991 году. Как с тех пор менялась торжественная церемония и в чем отличие инаугурации президента в России от подобных мероприятий в других странах?

Продолжение: Путин перед инаугурацией озвучил главную задачу правительства
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Первая инаугурация президента России состоялась еще в советское время. 10 июля 1991 года в Кремлевском дворце съездов, который ныне известен как Государственный Кремлевский дворец, в должность главы государства вступил Борис Ельцин.

Во время церемонии новоизбранный президент подчеркнул, что впервые в отечественной истории глава государства присягает своим согражданам. Институт президентства, сказал Ельцин, создан в интересах самого народа.

Несмотря на символическую важность момента, церемония длилась всего 37 минут. Сразу после этого в дворце началось очередное заседание Съезда народных депутатов России.

Несмотря на протокольность, первая инаугурация заложила традицию присутствия на торжественном мероприятии лидеров основных религиозных конфессий России – христианства, ислама, буддизма и иудаизма. Сразу после принесения присяги Ельциным с напутственной речью выступил тогдашний патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Это означало отказ от официального атеизма и признание на государственном уровне новой роли Русской православной церкви.

Борис Ельцин. Фото: wikipedia.org/JosepStalin

Вторая инаугурация прошла в 1996 году. На этот раз церемония носила действительно торжественный характер, в президентской администрации к ней тщательно подготовились. В соответствии с принятыми в 1994 и 1996 годах поправками в законодательство, глава государства получал два символа власти – штандарт и орден "За заслуги перед Отечеством" I степени с орденской цепью. Штандарт выглядит как древко с квадратным трехцветным флагом и гербом по центру. Орден – крестообразная награда, на ее лицевой стороне – герб, а на оборотной – девиз "Польза, честь и слава".

При первом президенте России также была заложена традиция выноса специального экземпляра Конституции во время церемонии, а также знака и флага военнослужащими Кремлевского полка. Во время инаугурации штандарт и флаг расположены позади президента. Конституция лежит по правую руку для принесения присяги.

На торжественной церемонии рядом с избранным президентом присутствуют глава Конституционного суда, руководитель действующего правительства, а также спикеры верхней и нижней палат Федерального собрания - Совфеда и Госдумы. Такой состав символизирует закрепленный в основном законе страны принцип разделения властей на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную.

Сейчас

В 2000 году президентом России стал Владимир Путин. Он заложил традицию торжественного прохода избранного президента через анфиладу парадных залов главного дворца страны – Большого Кремлевского. Изменилось и место проведения мероприятия: им стал тронный Андреевский зал дворца. Там были коронованы три последних русских царя – Александр II, Александр III и Николай II.

Именно в 2000 году церемония сформировалась в ее нынешнем виде. Инаугурация начинается с торжественного выноса Конституции, флага, штандарта и знака главы государства. В этот момент его кортеж находится у стен Кремля – на Васильевском спуске. Затем он въезжает в парадные, Спасские ворота и останавливается у Большого Кремлевского дворца.

На входе избранного президента встречает комендант Московского Кремля. Под звуки оркестра он проходит через Георгиевский и Александровский залы, поднимается на подиум Андреевского зала и, положив руку на Конституцию, произносит присягу. Вот ее текст:

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

Дмитрий Медведев. Фото: wikipedia.org/Kremlin.ru

После этого над резиденцией главы государства поднимается штандарт. Вступивший в должность президент произносит инаугурационную речь, затем идет на Соборную площадь на смотр Кремлевского полка. Эта традиция позаимствована из церемониала Российской империи.

На инаугурации присутствуют множество гостей. Среди них – законодатели из обеих палат Федерального собрания, представители регионов, общественные деятели, военнослужащие, дипломаты, зарубежные лидеры, а также представители религиозных конфессий страны. Обычно число приглашенных составляет порядка 1,3-1,5 тысячи человек.

Новшество этого года – приглашение на инаугурацию молодежи. Это около 250 волонтеров из избирательного штаба Владимира Путина. Кроме того, ходили слухи, что президент может отменить традиционный торжественный проезд кортежа. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков их опроверг.

А как у них?

Первая в мире инаугурация президента прошла в США в 1789 году. В должность вступил первый глава Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. Тогда и пошла традиция приносить присягу на Библии. Не стал исключением и 45-й президент США Дональд Трамп. После присяги американские лидеры произносят торжественную речь.

Дональд Трамп. Фото: wikipedia.org/White House photographer

Свои особенности есть и в европейских церемониях. Так, во Франции уходящий и приходящий главы государств уединяются на несколько десятков минут в Елисейском дворце – резиденции президентов. Этого времени достаточно для передачи важных документов, а также так называемого ядерного чемоданчика. Очень строгие правила в Чехии, их малейшее несоблюдение грозит избранному лидеру перевыборами.

Весьма помпезно инаугурация проходит в Бразилии. Этот день не обходится без военного парада, а также торжественных назначений высокопоставленных чиновников. Перед принесением присяги президент проезжает по улицам в открытом автомобиле. А вечером потемневшее небо озаряет красочный салют.

Автор: Иван Поляков7 мая 2018, 07:56

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