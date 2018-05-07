Путин перед инаугурацией озвучил главную задачу правительства

Повышение реальных доходов россиян – главная задача правительства на ближайшие годы. Ее озвучил Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров.

Президент России в целом работой правительства доволен. По словам Владимира Путина, деятельность кабмина в последние шесть лет позволила преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.

Хотя были и сложности. Они касались одного из ключевых направлений работы – выполнения майских указов. По словам российского лидера, правительству не удалось достичь всех показателей "с точностью до запятой". Тем не менее, работа дала ощутимые результаты, стратегический вектор развития страны задан правильно.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым уйдет в отставку 7 мая, сразу после инаугурации президента. Его члены получат приставку и. о. и продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. В соответствии с конституцией, у президента недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра. Своих предпочтений в отношении кандидатур на этот пост президент не раскрывал.

Глава государства подчеркнул, что российское правительство в своей работе проявило твердость, последовательность, готовность брать на себя ответственность. "Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", – цитирует Путина "Газета.ру".

Что же касается нового кабинета, то его первоочередной задачей станет рост благосостояния россиян. "В целом наша ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", – заявил Владимир Путин на встрече в Кремле.

Политологи считают, что состав правительства России после инаугурации президента обновится менее чем наполовину. Сами министры конкретных ответов на вопрос, намерены ли они оставаться на своем посту, журналистам не давали.