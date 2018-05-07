Макрон обвинил Трампа в развязывании войны
Президент Франции выступил с предупреждением своему американскому коллеге. Эммануэль Макрон сомневается, что Дональд Трамп намеренно ведет дело к войне – однако действия американского лидера могут иметь именно такие последствия.
Трамп обещал не позже 12 мая принять окончательное решение в отношении иранской ядерной сделки: президент объявит, выходят ли США из соглашения. "Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", - прокомментировал Макрон возможный отказ Вашингтона от участия в договоре с Тегераном в интервью немецкому изданию Spiegel.
Документ об урегулировании проблемы иранского атома был подписан 14 июля 2015 года. Сделку подписали Иран с одной стороны и международные посредники – Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия – с другой. Участники соглашения приняли план действий, выполнение которого снимало с Тегерана введенные ранее со стороны СБ ООН, США и Евросоюза санкции.
#Макрон и Джонсон выступили против отмены США ядерной сделки с #Иран'ом https://t.co/pH7l27inW3 pic.twitter.com/2zITZ8WOBL— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 7 мая 2018 г.
В то же время президент США в соответствии с законом "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" обязан каждые 90 дней продлевать или приостанавливать режим снятия санкций с Тегерана. За время действия документа Вашингтон и его союзники не раз обвиняли иранцев в нарушении договоренностей. Так, не далее как на прошлой неделе премьер-министр Израиля сообщил, что обнаружено около 100 тысяч бумажных и цифровых документов о "секретной военной составляющей" иранской атомной программы, передает РИА Новости.
Германия и Франция, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не одобряют возможного выхода США из иранской ядерной сделки. В Берлине и Париже считают, что это приведет к необратимым последствиям.
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