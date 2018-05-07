Путин будет управлять Россией по-новому

Владимир Путин в понедельник, 7 мая, вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла в роскошном Андреевском зале Большого кремлевского дворца в присутствии нескольких тысяч гостей. Каким будет новый срок президента? Многие до сих пор гадают, строят предположения. Однако Путин задолго до вступления в должность обозначил главные задачи на ближайшие годы: развитие экономики, социальной сферы, высоких технологий, а также сохранение суверенитета России и укрепление ее позиций на международной арене.

Церемония инаугурации главы государства состоялась уже в седьмой раз. По традиции президент кладет руку на специальный экземпляр Конституции и произносит торжественную присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

В своей речи Путин заявил, что сделает все возможное, чтобы у страны было мирное будущее, а каждая российская семья жила в достатке и благополучии. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал он.

Спустя некоторое время глава государства внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру нового премьер-министра. Президент предложил на эту должность Дмитрия Медведева, который возглавлял кабинет министров с 8 мая 2012 года.

Новый срок главы государства вряд ли будет похож на предыдущие. Он ознаменует собой не только формирование нового кабинета министров, но и подписание ряда указов, принципиально важных для дальнейшего развития страны, в том числе модернизации ее социально-экономической сферы. Основная подготовительная работа была проделана еще в прежние годы. Теперь настало время пожинать плоды.





Терять время президент не стал, и уже спустя несколько часов после инаугурации подписал указ о "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Документ определяет основные задачи новому правительству, которое будет сформировано в ближайшую неделю. Среди них – повышение продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза, ежегодное улучшение жилищных условий для пяти миллионов семей, а также вхождение России в пятерку крупнейших мировых экономик.

Масштаб и размах указанных целей поражает. Очевидно, что приоритет нового срока Владимира Путина – это социально-экономическое развитие страны. Впрочем, о том, в каком направлении будет двигаться страна было понятно еще задолго до инаугурации. Основные векторы дальнейшего развития России были обозначены президентом еще 1 марта 2018 года во время традиционного послания главы государства Федеральному собранию.

Один из главных приоритетов – развитие цифровой экономики. Как отметил глава государства, Россия должна стать одним из главных центров по обработке и хранению больших объемов данных (Big data). С помощью современных технологий, уверен он, можно добиться значительных результатов в образовании, медицине и других отраслях. Президент призвал создать законодательную базу для развития в стране цифровой экономики, в том числе робототехники, искусственного интеллекта и других передовых технологий.





Эксперты уверены: выполнить оставленные Владимиром Путиным задачи для нового президентского срока более чем реально, причем даже в условиях продолжающегося санкционного давления. "Речь об этом шла не только в послании Федеральному собранию. Во многом президент озвучивал эту установку во время позапрошлого послания. Очевидно, что глава государства дает сигнал элитам, призывает их следовать этому курсу, подчеркивает, что несмотря на внешнее давление, у страны есть возможности для рывка и развития внутренней инфраструктуры", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru политолог Дмитрий Фетисов.

С ним согласен директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Эксперт отметил, что в пользу российской экономики играет растущая цена на нефть. "Только за первые несколько месяцев 2018 года процифит бюджета составил 300 миллиардов рублей. На дальнейший рост котировок черного золота оказывает влияние и напряженная ситуация вокруг Ирана", – пояснил аналитик. В случае, если дальнейшего роста цен на нефть не произойдет, то Россия сможет решить поставленные президентом задачи даже оперируя гораздо меньшими ресурсами, к примеру, валютными резервами.





При этом решение любой задачи упирается не только в финансовый, но и людской потенциал. Кадровые вопросы, очевидно, станут одним из самых актуальных во время четвертого срока главы государства. Создание всех необходимых условий для дальнейшего насыщения власти на всех уровнях умными, национально мыслящими и патриотично настроенными людьми, а также объединение всех здоровых сил общества – одна из фундаментальных задач ближайшей "шестилетки". "Все происходящие действия в кадровой политике, в том числе новые подходы к формированию губернаторского корпуса, говорят о том, что у Кремля есть все возможности для реализации намеченного рывка", – подчеркнул Дмитрий Фетисов.

Одним из основных факторов нового срока Владимира Путина, безусловно, станет нарастающее внешнее давление со стороны Запада. Санкции, ограничительные списки, откровенные провокации, в том числе с использованием химоружия – все это, к сожалению, стало привычным фоном во взаимоотношениях России с некоторыми зарубежными "партнерами".





Но не на одном Западе свет клином сошелся. Москва за последние несколько лет серьезно расширила сотрудничество с крупнейшими странами Азии – Китаем, Индией, Ираном, Турцией, а также с государствами Африки и Латинской Америки. Формирование нового, многополярного мира происходит на наших глазах. Время безраздельного американского могущества подошло к концу. XXI век – время крупных центров силы, блоков и союзов. У России есть собственный интеграционный проект – Евразийский экономический союз, который на наших глазах превращается в один из глобальных центров влияния.

"В ближайшие годы внешняя политика России будет многовекторной. Будут попытки наладить отношения с Западом, которые сейчас обострились до максимума. Но в то же время Москва будет и далее активно обращать внимание на Китай, Ближний Восток, Среднюю Азию. Как раз внимание Путина к Сирии подтверждает этот прогноз", – сказал Фетисов.





Шансы на потепление отношений с Западом есть, но не стоит серьезно на них рассчитывать, полагает Павел Салин. "Тон в антироссийской политике задают американцы. Без улучшения отношений с США маловероятно, что санкции ослабит Европа", – уверен эксперт.

Впрочем, полагает Дмитрий Фетисов, ситуация движется по выгодному для России сценарию. "Последние соцопросы в странах Запада показывают, что простые люди с уважением относятся к Владимиру Путин. В первую очередь, из-за актуальности угрозы терроризма. Российский лидер предлагает эффективные меры по решению проблемы, активно работает над этим. В итоге ситуация может дойти до того, что сами жители западных стран будут давить на своих политических лидеров, на свои правительства с целью либо ослабления санкций, либо их окончательной отмены. И вряд ли кто-то из тамошней элиты захочет потерять голоса своих избирателей. А раз так, то западные политики будут вынуждены следовать по пути отмены антироссийских санкций", - резюмировал политолог.