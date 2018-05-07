Путин огласил кандидатуру нового премьера
Согласно Конституции России, правительство уходит в отставку после вступления президента в должность. О внесении кандидатуры Медведева на должность главы кабинета министров сообщает пресс-служба Кремля.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", – говорится на официальном сайте главы государства.
Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьер-министра уже в ходе завтрашнего пленарного заседания. До этого пройдут консультации вероятного нового председателя правительства с фракциями нижней палаты парламента. В соответствии с Конституцией, Госдуме дается неделя на принятие решения.
В нижней палате уже обсудили процедуру рассмотрения кандидатуры Медведева, сообщает ТАСС. Этот вопрос обсуждали на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентских фракций. "Участники встречи обсудили процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту России на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания палаты – 8 мая", – отметили в пресс-службе нижней палаты.
Дмитрий Медведев возглавлял правительство с 8 мая 2012 года. На работу в должности председателя кабинета министров он перешел из президентского кресла. Медведев руководил страной в 2008-2012 годах. Помимо прочего, на его президентство пришелся вооруженный конфликт с Грузией в августе 2008 года. Благодаря решительным действиям Москвы удалось быстро принудить Тбилиси к миру.
В понедельник, 7 мая, в России прошла седьмая по счету торжественная церемония инаугурации главы государства. Владимир Путин принес присягу, положив руку на специальный экземпляр Конституции, а позже произнес перед собравшимися в Большом Кремлевском дворце речь.
Путин заявил, что сделает все, чтобы у России было мирное и процветающее будущее, чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал Владимир Путин, добавив, что для него это превыше всего.
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