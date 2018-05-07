Держись, Севастополь: Киев заговорил о захвате Крыма
Список мероприятий в рамках "плана неотложных мер по противодействию агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму" на ближайшие пару лет планируется обнародовать в июне этого года, заявил представитель президента Незалежной Петра Порошенко Борис Бабин.
По его словам, после утверждения документа главой государства Киев начнет работу над "стратегией реинтеграции Крыма после его освобождения". Кроме того, украинский чиновник прокомментировал предложение крымскотатарского депутаты Рефата Чубарова создать некий "международный консорциум", который займется эксплуатацией моста через Керченский пролив после возвращения полуострова на Украину. "Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях", – осадил законодателя Бабич.
Напомним, ранее украинские националисты заявили о намерении провести провокации на строящемся Крымском мосту в день его открытия. По их словам, возможно вывешивание на объекте баннера или плаката, например, с надпись "Крым – Украина".
Но планам радикалов вряд ли суждено сбыться. Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников отметил, что обстановка вокруг моста через Керченский пролив находится под полным контролем силовиков. Правоохранительные органы готовы пресечь любые диверсии, добавил он.
Ранее украинские националисты ранее уже неоднократно грозили проведением терактов на мосту. Радикалы обещали устроить провокацию в день запуска движения по объекту, кроме того, они грозились атаковать российские дипломатические миссии за границей.
Народ пришел в восторг от увиденного
Актриса отправилась в Италию
Легендарная спортсменка дала откровенное интервью
Ее рассмотрит Госдума