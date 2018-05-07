Медведев задумал крупные перестановки в кабинете министров
В новом правительстве наверняка произойдут крупные перестановки. По задумке Медведева, первым вице-премьером станет Антон Силуанов. В прошлом составе кабмина он руководил Министерством финансов.
Вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может стать Татьяна Голикова. Она с 2013 года возглавляет Счетную палату.
Новую должность может занять и бывший министр спорта Виталий Мутко. Его предложено назначить вице-премьером по вопросам строительства. Среди других кандидатов: заместитель председателя правительства Дмитрий Козак (вице-премьер по вопросам промышленности и энергетики), вице-премьер Ольга Голодец (вице-премьер по вопросам культуры и спорта), полномочный представитель президента в ЦФО Алексей Гордеев (вице-премьер по сельскому хозяйству), первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов (вице-премьер по транспорту, связи и цифровой экономике) и заместитель министра обороны Юрий Борисов (вице-премьер по ОПК). Руководить аппаратом правительства по задумке премьера будет Константин Чуйченко, занимающий с 2008 года пост начальника контрольного управления президента.
"Что касается Антона Германовича (Силуанова – Прим. ред.), он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", – цитирует Медведева ТАСС.
Помимо Рогозина, в список кандидатур не попали и некоторые другие члены правительства. Судя по всему, в новую команду Дмитрия Медведева также не будут включены Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Александр Хлопонин и Юрий Трутнев.
Напомним, что правительство России сложило полномочия 7 мая после инаугурации президента Владимира Путина. Спустя несколько часов глава государства предложил назначить Дмитрия Медведева главой нового кабинета министров.
Состав правительства будут утверждать депутаты Государственной думы. Народные избранники вынесут решение по этому вопросу уже 8 мая.
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