Пышная присяга Путина заставила Запад трепетать
"Он принял присягу в блистательном Андреевском зале из розового мрамора – тронном зале российских царей", – обращает внимание влиятельная американская газета The Washington Post. Как отметила газета, пышная церемония прошла "с помпой и великолепием", в ней участвовала кавалерия, была задействована артиллерия.
Другое авторитетное издание из США – The New York Times - подчеркнуло, что инаугурация Владимира Путина показала его огромное политическое влияние. Газета отметила, что российский лидер за время руководства страной создал себе имидж лидера, у которого стальные нервы, и который лучше всего знает, как управлять Россией. В свою очередь, Business Insider напомнил, что президент пользуется поддержкой подавляющего большинства граждан России.
Масштаб и пышность торжественной церемонии инаугурации отметило и агентство Reuters: "Стоя в богато украшенном Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, положив руку на копию Конституции с золотым тиснением, Путин поклялся служить русскому народу, защищать права и свободы и защищать суверенитет России".
Особое внимание зарубежные СМИ уделили транспорту главы государства. На этот раз Путин перемещался в новеньком российском лимузине "Кортеж". Как отметила британская Financial Times, президент вместо того чтобы добираться до пункта назначения по московским улицам, совершил недолгую поездку на российском лимузине в пределах Кремля.
Напомним, состоявшаяся в понедельник, 7 мая, инаугурация президента стала седьмой по счету в новейшей истории России. Владимир Путин принес присягу, положив руку на специальный экземпляр Конституции, а позже произнес речь перед несколькими тысячами гостями церемонии.
Глава государства подчеркнул, что сделает все, чтобы у России было мирное и процветающее будущее, чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал Владимир Путин, добавив, что для него это превыше всего.
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