Турчак: Реализация "майского указа" может стать прорывом в развитии страны
По его словам, обозначенные в указе поручения направлены на то, чтобы вывести уровень жизни россиян на качественно новый уровень. Турчак подчеркнул, что кабинет министров, выполняя наказы главы государства, будет пересматривать нацпроекты по 12 направлениям, которые касаются непосредственно людей. Реализация нового "майского указа" может привести к прорывному развитию страны, подчеркнул единоросс.
Турчак отметил, что в документе говорится и о цифровой экономике. "Совет по развитию цифровой экономики, созданный в апреле в Совете Федерации, в своей работе уделит приоритетное внимание этим профильным проблемам. В рамках своей компетенции Совет будет следить за тем, чтобы обеспечивалось ускоренное технологическое развитие России в этом направлении", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".
Он отметил, что страна нуждается в рывке в этой области, в ускорении технологического развития, росте числа организаций, занимающихся цифровыми инновациями до 50% от их общего количества. "Именно такую цель поставил президент", – добавил Турчак.
Сенатор также отметил еще одну важную деталь, обозначенную главой государства – ускоренное внедрение новейших технологий в социально-экономической сфере. "Примечательно, что поручение президента подкреплены финансовой составляющей: правительство должно обеспечить рост доли затрат на развитие цифровой экономики в ВВП России минимум в три раза в 2024 году по сравнению с 2017 годом", – сказал секретарь Генсовета "Единой России".
Напомним, 7 мая состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства заявил, что сделает все, чтобы у страны было мирное и процветающее будущее, чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал он.
Спустя несколько часов после окончания торжественной церемонии Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития нашей страны до 2024 года, который определяет основные цели и задачи в развитии страны на ближайшие годы. Среди них – увеличение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030-му году – до 80, снижение уровня бедности в два раза.
Также в документе говорится об уменьшении ипотечной ставки ниже восьми процентов годовых. Путин поручил правительству при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить не только конкурентоспособность российского образования, но и включить Россию в десятку ведущих стран по качеству образования в мире.
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