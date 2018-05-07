Турчак: Реализация "майского указа" может стать прорывом в развитии страны

Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 мая, подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" . По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, документ является логичным продолжением послания главы государства Федеральному собранию и представляет собой свод конкретных поручений со сроками, цифрами и показателями.

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