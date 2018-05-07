Володин отметил профессионализм кандидатов в вице-премьеры
Фамилии кандидатов на должности
заместителей председателя правительства были озвучены в ходе встречи Дмитрия
Медведева с думской фракцией "Единая Россия". По словам Вячеслава Володина, это
люди, которых депутаты Госдумы хорошо знают по совместной работе.
"Они прошли в правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева большую школу, показав себя профессионалами в ситуации вызовов и экономического кризиса", – отметил спикер Госдумы. По его словам, Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев – это люди, которые на деле показали свои лучшие профессиональные качества, и именно поэтому они возглавят ключевые направления в правительстве.
"Антон Германович Силуанов прошел путь от директора департамента до министра, его отличает ответственный подход к делу и выполнение взятых обязательств", – сказал Володин.
Татьяна Голикова, по его мнению, также доказала свою эффективность как работая в правительстве, так и на посту главы Счетной палаты.
"На всех этих должностях она тесно взаимодействовала с депутатами Государственной Думы, прекрасно знает финансовый и социальный блок. Это очень хорошее решение", – сказал Вячеслав Володин.
Также председатель нижней палаты положительно оценил опыт Дмитрия Козака. "Дмитрий Николаевич Козак – показал свой профессионализм в реализации масштабных, значимых для страны проектов", - сказал Володин, напомнив о его роли в подготовке России к Олимпийским играм – 2014.
Еще один кандидат в вице-премьеры, Алексей Гордеев, заметил Володин, является профессионалом в области аграрного комплекса. "Для него это не новая работа", – добавил председатель нижней палаты, отметив, что Гордеев еще имеет и региональный опыт, который получил на должности губернатора и полпреда главы государства.
"Все это, безусловно, сработает ему в плюс, опыт ничем не заменишь", – сказал Володин.
"Что касается других кандидатов
- и Ольга Голодец, и Максим Акимов, и
Виталий Мутко, и Константин Чуйченко, и Юрий Борисов – они также опытные профессионалы в области
государственного управления. Именно таким и должно быть правительство", -
заявил Володин.
Если Дума даст согласие на назначение Дмитрия Медведева на пост главы кабинета министров, то первым вице-премьером станет исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова будет заниматься социальной политикой, пенсионной системой и здравоохранением. Курировать сельское хозяйство предлагается Алексею Гордееву.
За вопросы промышленности и энергетики предлагается назначить ответственным Дмитрия Козака. Планируется, что Ольга Голодец вместо социальной политики займется культурой и спортом. Виталию Мутко в новом кабине предлагается отвечать за строительство и региональную политику.
Транспортом, связью и цифровой экономикой займется Максим Акимов, экс - первый зам главы аппарата правительства. А замминистра обороны Юрий Борисов может стать вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс. Должность главы аппарата правительства Медведев предлагает занять Константину Чуйченко, который в настоящее время руководит контрольным управлением в администрации президента.
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