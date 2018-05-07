Володин отметил профессионализм кандидатов в вице-премьеры

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что кандидаты на посты вице-премьеров в новом составе правительства отличаются профессионализмом и опытом. По словам спикера Госдумы, названные претендентом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым люди знают и умеют работать в ситуации вызовов и экономического кризиса.



Фамилии кандидатов на должности заместителей председателя правительства были озвучены в ходе встречи Дмитрия Медведева с думской фракцией "Единая Россия". По словам Вячеслава Володина, это люди, которых депутаты Госдумы хорошо знают по совместной работе.



"Они прошли в правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева большую школу, показав себя профессионалами в ситуации вызовов и экономического кризиса", – отметил спикер Госдумы. По его словам, Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев – это люди, которые на деле показали свои лучшие профессиональные качества, и именно поэтому они возглавят ключевые направления в правительстве.

"Антон Германович Силуанов прошел путь от директора департамента до министра, его отличает ответственный подход к делу и выполнение взятых обязательств", – сказал Володин.

Татьяна Голикова, по его мнению, также доказала свою эффективность как работая в правительстве, так и на посту главы Счетной палаты.

"На всех этих должностях она тесно взаимодействовала с депутатами Государственной Думы, прекрасно знает финансовый и социальный блок. Это очень хорошее решение", – сказал Вячеслав Володин.

Также председатель нижней палаты положительно оценил опыт Дмитрия Козака. "Дмитрий Николаевич Козак – показал свой профессионализм в реализации масштабных, значимых для страны проектов", - сказал Володин, напомнив о его роли в подготовке России к Олимпийским играм – 2014.

Еще один кандидат в вице-премьеры, Алексей Гордеев, заметил Володин, является профессионалом в области аграрного комплекса. "Для него это не новая работа", – добавил председатель нижней палаты, отметив, что Гордеев еще имеет и региональный опыт, который получил на должности губернатора и полпреда главы государства.

"Все это, безусловно, сработает ему в плюс, опыт ничем не заменишь", – сказал Володин.

"Что касается других кандидатов - и Ольга Голодец, и Максим Акимов, и Виталий Мутко, и Константин Чуйченко, и Юрий Борисов – они также опытные профессионалы в области государственного управления. Именно таким и должно быть правительство", - заявил Володин.



Если Дума даст согласие на назначение Дмитрия Медведева на пост главы кабинета министров, то первым вице-премьером станет исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова будет заниматься социальной политикой, пенсионной системой и здравоохранением. Курировать сельское хозяйство предлагается Алексею Гордееву.





За вопросы промышленности и энергетики предлагается назначить ответственным Дмитрия Козака. Планируется, что Ольга Голодец вместо социальной политики займется культурой и спортом. Виталию Мутко в новом кабине предлагается отвечать за строительство и региональную политику.

Транспортом, связью и цифровой экономикой займется Максим Акимов, экс - первый зам главы аппарата правительства. А замминистра обороны Юрий Борисов может стать вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс. Должность главы аппарата правительства Медведев предлагает занять Константину Чуйченко, который в настоящее время руководит контрольным управлением в администрации президента.