Володин отметил профессионализм кандидатов в вице-премьеры

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Понедельник 7 мая
Лента новостей
23:34
В Сирии рухнул российский вертолет
22:10
Россияне посмеялись над скучающей на инаугурации Поклонской
21:51
"Дичайшая дичь": вид Гурченко в гробу вызвал оторопь
21:11
Безумные регионы: тюменский школьник напугал вора и забрал назад украденное
21:00
Раскоряку Гагарину перепутали с Волочковой
20:36
На юго-западе Москвы обстреляли мужчину
20:26
Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле
19:31
Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018
19:08
"Уезжаю в Америку": Медведева бежит из страны
18:51
Цымбалюк-Романовская показала грудь в прозрачной блузке
18:43
Малахова обвинили в убийстве в эфире Первого канала
17:39
Долина шокировала безвкусицей на инаугурации Путина
16:48
Медведева откровенно об уходе от Тутберидзе
16:45
Жена Янковского объявилась после сообщений о госпитализации
16:33
Секрет Юлии Высоцкой: как много есть и не толстеть
16:24
Андреева убила обильной растительностью на лице
16:23
Трое подростков побили популярного блогера
16:22
Сын Собчак внезапно оказался фанатом Путина
15:57
Ребенок неожиданно вышел из комы после сдачи на органы
15:55
Знаменитый режиссер умер из-за тяжелой болезни
15:55
Беременную Костенко обвинили в излишней сексуальности
15:31
19-летнюю красавицу-жену миллионера нашли спящей в подъезде
15:29
История любви Армена и Виталины оказалась плодом больной фантазии
15:18
Мошенники наживаются на покойнике Яковлеве из "Иванушек"
15:13
Плющенко высказался о побеге Медведевой к канадцу
15:10
В жилом доме в Ставрополе прогремел взрыв
15:03
На инаугурации Путина случилась неприятность
14:40
Выявлена смертельная опасность соцсетей для женщин
14:32
Бузову заметили в жестком иностранном порно
14:26
Стюардесса обвинила пилота в домогательствах во время полета
14:25
Россиянам напомнили о дополнительном выходном дне
14:24
Маленький сын Михалкова произвел фурор
14:04
Съездившим в Крым школьникам из Одессы устроили порку
14:03
Под Москвой две женщины украли из подъезда самокат
13:57
Куда сходить 9 мая
13:50
Володин: С инаугурацией Путина в развитии России наступил новый этап
13:49
Медведев подал в отставку после инаугурации Путина
13:46
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
13:32
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
13:32
Мучимая болью Фандера отказалась от операции
13:18
Возглавившая Бессмертный полк Самойлова взбесила Украину
13:15
Алина Кабаева впервые рассказала о дочери
12:59
Известный режиссер умер в возрасте 86 лет
12:57
Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната (видео)
12:53
Родит на днях: Малахов подтвердил беременность 46-летней Кудрявцевой
12:45
Как проходила инаугурация президента России
12:40
"Смысл всей моей жизни": проникновенная речь Владимира Путина
12:37
Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком
12:35
Россия и Китай выводят англосаксов на чистую воду
12:35
Путин отказался ездить на Mercedes
12:34
Иван Ургант купил шикарный особняк за 430 миллионов рублей
12:28
Рядом с "Лужниками" появится Центр борьбы
12:14
Любовник о близости с Понаровской: Бросил спичку в ее вулкан страсти
12:08
Путин четвертый раз стал президентом России
12:03
Самолет снесло ветром при посадке (видео)
12:00
Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье
11:50
Инаугурация Путина. Прямой эфир
11:46
В Татарстане мужчина с ножом напал на детский сад
11:45
Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой
11:40
"Требую вернуть права": Мара Багдасарян пошла в атаку на государство
11:37
Валерий Гергиев оценил концертный зал в "Зарядье"
11:25
Макрон обвинил Трампа в развязывании войны
11:22
Пугачева и Галкин показали свои чувства на всю страну
11:18
"Тупые люди": Хабенского похвалили за скандал на премьере "Собибора"
11:10
10-летнего мальчика насмерть придавило бревнами
11:06
В "Лужниках" заработали еще четыре фонтана
10:58
Профильный комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения премьера
10:53
Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
10:49
24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке
10:29
Квартиру в центре Москвы ограбили на 10,6 миллиона
10:16
"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой
10:14
Станция метро "Внуково" будет в пешей доступности от аэропорта
10:07
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
09:57
Самые странные участники конкурса "Евровидение"
09:44
Украина внезапно обрадовалась строительству Крымского моста
09:22
После обнародования тайного романа Корикова покинула страну
09:21
Названа смертельная опасность влюбленности
09:07
Россиян напугали резким ростом налогов
08:43
В жутком пожаре на юге Москвы погиб человек (видео)
08:39
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
08:34
В Сети появились интимные фото Фриске с мужем
08:26
Путин перед инаугурацией озвучил главную задачу правительства
08:21
"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию
07:56
Особенности инаугурации президента России
07:54
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
20:33
Прославленный российский режиссер погиб в Германии
18:02
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
17:38
Захарова объяснила путаницу вокруг инаугурации Путина
17:08
Исхудавшая Толкалина взбудоражила грязным фото без белья
16:45
Сенатор Сулейман Керимов попал в больницу
16:27
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком
16:11
Медведева сделала первое заявление после ухода от Тутберидзе
15:45
Умер бывший директор группы "Машина времени"
15:31
Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ
15:11
Дочь Волочковой затравили за неожиданную выходку
14:41
На востоке Москвы случилось смертельное ДТП
14:21
Известный певец во время концерта ударил фаната ногой по лицу (видео)
14:02
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
13:37
Якубович убежал из "Дома-2" после нападения с ножом
13:12
"Дети" Фадеева покорили музыкальный Олимп
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
История любви Армена и Виталины оказалась плодом больной фантазии
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
В Сети появились интимные фото Фриске с мужем
Политика

Володин отметил профессионализм кандидатов в вице-премьеры

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что кандидаты на посты вице-премьеров в новом составе правительства отличаются профессионализмом и опытом. По словам спикера Госдумы, названные претендентом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым люди знают и умеют работать в ситуации вызовов и экономического кризиса. 
прочитано 416 раз

Фамилии кандидатов на должности заместителей председателя правительства были озвучены в ходе встречи Дмитрия Медведева с думской фракцией "Единая Россия". По словам Вячеслава Володина, это люди, которых депутаты Госдумы хорошо знают по совместной работе.

ПО ТЕМЕ

Володин: Дума и правительство будут сообща решать задачи

Путин огласил кандидатуру нового премьера

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Они прошли в правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева большую школу, показав себя профессионалами в ситуации вызовов и экономического кризиса", – отметил  спикер Госдумы. По его словам, Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев  – это люди, которые на деле показали свои лучшие профессиональные качества, и именно поэтому они возглавят ключевые направления в правительстве.

"Антон Германович Силуанов прошел путь от директора департамента до министра, его отличает ответственный подход к делу и выполнение взятых обязательств", – сказал Володин.

Антон Силуанов. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Татьяна Голикова, по его мнению, также доказала свою эффективность как работая в правительстве, так и на посту главы Счетной палаты.

"На всех этих должностях она тесно взаимодействовала с депутатами Государственной Думы, прекрасно знает финансовый и социальный блок. Это очень хорошее решение", – сказал Вячеслав Володин.

Также председатель нижней палаты положительно оценил опыт Дмитрия Козака. "Дмитрий  Николаевич Козак – показал свой профессионализм в реализации масштабных, значимых для страны проектов", - сказал Володин, напомнив  о его роли в подготовке России к Олимпийским играм – 2014.

Дмитрий Козак. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Еще один кандидат в вице-премьеры, Алексей Гордеев, заметил Володин, является профессионалом в области аграрного комплекса. "Для него это не новая работа", – добавил председатель нижней палаты, отметив, что Гордеев еще имеет и региональный опыт, который получил на должности губернатора и полпреда главы государства.

"Все это, безусловно, сработает ему в плюс, опыт ничем не заменишь", – сказал Володин.

"Что касается других кандидатов -  и Ольга Голодец, и Максим Акимов, и Виталий Мутко, и Константин Чуйченко, и Юрий Борисов  – они также опытные профессионалы в области государственного управления. Именно таким и должно быть правительство", - заявил Володин.

Если Дума даст согласие на назначение Дмитрия Медведева на пост главы кабинета министров, то первым вице-премьером станет исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова будет заниматься социальной политикой, пенсионной системой и здравоохранением. Курировать сельское хозяйство предлагается Алексею Гордееву.

Алексей Гордеев. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool 

За вопросы промышленности и энергетики предлагается назначить ответственным Дмитрия Козака. Планируется, что Ольга Голодец вместо социальной политики займется культурой и спортом. Виталию Мутко в новом кабине предлагается отвечать за строительство и региональную политику.

Транспортом, связью и цифровой экономикой займется Максим Акимов, экс  - первый зам главы аппарата правительства. А замминистра обороны Юрий Борисов может стать вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс. Должность главы аппарата правительства Медведев предлагает занять Константину Чуйченко, который в настоящее время руководит контрольным управлением в администрации президента.

Автор: Дмитрий Куклин7 мая 2018, 21:47

Политика

Путин будет управлять Россией по-новому
Медведев задумал крупные перестановки в кабинете министров
Держись, Севастополь: Киев заговорил о захвате Крыма
Володин: Дума и правительство будут сообща решать задачи

Шоу-бизнес

Случилась беда: Поклонники собирают деньги для Аллегровой
Раскоряку Гагарину перепутали с Волочковой
Цымбалюк-Романовская показала грудь в прозрачной блузке
"Дичайшая дичь": вид Гурченко в гробу вызвал оторопь

Проишествия

19-летнюю красавицу-жену миллионера нашли спящей в подъезде
Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната (видео)
24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке
Самолет снесло ветром при посадке (видео)

Lifestyle

Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
Шоу-бизнес

Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"

Melovin своим хамским поведением доволен
Шоу-бизнес

Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи

Балерина напугана интенсивностью
Шоу-бизнес

Алина Кабаева впервые рассказала о дочери

Легендарная спортсменка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Андреева убила обильной растительностью на лице

Ведущая программы "Время" плюнула на мнение людей

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле
Как проходила инаугурация президента России
Самые странные участники конкурса "Евровидение"
"Дети" Фадеева покорили музыкальный Олимп

Спорт

Загитова колко "ответила" на шокирующее заявление Медведевой
Ошарашенная Тутберидзе получила очередной удар
Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018
"Уезжаю в Америку": Медведева бежит из страны

Регионы

Безумные регионы: тюменский школьник напугал вора и забрал назад украденное
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru