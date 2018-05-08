Нарышкин и Грызлов приглашены в Думу на обсуждение кандидатуры Медведева

Бывшие председатели нижней палаты парламента Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены на сегодняшнее заседание Госдумы. Планируется, что в 15:00 мск начнется рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.



Как рассказали в пресс-службе нижней палаты, кроме двух бывших спикеров Госдумы, на сегодняшнем заседании будут присутствовать и другие государственные и общественные деятели. На обсуждение кандидатуры Дмитрия Медведева также приглашены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Центризбиркома Элла Памфилова.



Кроме того, приглашения направлены секретарю Общественной палаты Валерию Фадееву, президенту Российской академии наук Александру Сергееву, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, главам региональных заксобраний. К участию в заседании также приглашены представители общественных и деловых организаций, профсоюзные деятели, руководители ведущих вузов и другие известные граждане, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне, 7 мая, Владимир Путин после инаугурации внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение последнего главой правительства. В этот же день на встрече с фракцией "Единая Россия" Медведев заявил, что предложит Путину кандидатуры Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Юрия Борисова, Виталия Мутко, Дмитрия Козака и Константина Чуйченко на посты вице-премьеров.

Практически сразу после того, как была озвучена фамилия Дмитрия Медведева в качестве кандидата на премьерский пост, в Госдуме состоялось заседание Совета нижней палаты, на котором был определен порядок рассмотрения предложенной кандидатуры.

В течение предыдущего дня Медведев провел ряд консультаций, в том числе с фракцией "Единая Россия". Сегодня встречи с депутатами продолжатся. На 15:00 мск запланировано пленарное заседание, на котором будет рассматриваться предложенная кандидатура.

