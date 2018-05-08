Эксперт: Медведева в Госдуме поддержат не менее 380 депутатов

В нижней палате парламента считают, что кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства поддержат на предстоящем сегодня заседании не менее 380 депутатов. Это будет весьма хорошим результатом, отметил думский аналитик.



Проголосовать за кандидатуру Медведева на пост председателя кабинета министров готовы порядка 380 депутатов. Такой прогноз дал думский аналитик.



По его словам, назначение поддержит в полном составе фракция "Единая Россия" и ЛДПР (339 и 40 человек соответственно). Кроме того, эксперт не исключил, что несколько представителей фракции "Справедливая Россия" также поддержат кандидатуру, предложенную накануне президентом.

Фракция КПРФ, скорее всего, останется в оппозиции. Она не отдаст Медведеву ни одного голоса, полагает специалист. Голосов депутатов от "ЕР" и ЛДПР будет достаточно для того, чтобы кандидатура получила одобрение на назначение на должность главы правительства.

Напомним, для принятия положительного решения достаточно простого большинства – 226 депутатских голосов. "Для премьера, который идет на второй срок, это более чем хороший результат", – сказали "Интерфаксу" в Думе.

Собеседник агентства напомнил, что в 2012 году, когда депутаты давали согласие Владимиру Путину на утверждение Дмитрия Медведева на предыдущий премьерский срок, он заручился поддержкой 299 депутатов. Тогда против выступили 144 парламентария.

Рекордную поддержку в аналогичной ситуации получил Владимир Путин в 2008 году. Тогда, будучи главой государства, Дмитрий Медведев внес его кандидатуру на рассмотрение Госдумы. По результатам голосования Путин получил согласие 392 депутатов при 56 – против.

Второе место в этом своеобразном рейтинге занимает кандидат на премьерский пост Виктор Зубков (2007 год). Тогда его назначение одобрил 381 депутат, против были 47 человек, восемь воздержались. За Михаила Фрадкова в 2004 году проголосовали 356 законодателей (72 были против, восемь воздержались).

Напомним, после вступления в должность президента на новый срок Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Накануне прошли первые консультации претендента на должность премьера с парламентскими фракциями, сегодня они продолжились. В 15 часов Госдума должна собраться на пленарное заседание, в ходе которого будет рассматривать вопрос о согласии парламентариев на назначение Медведева главой кабмина.

Как отметил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутатам и членам кабинета министров предстоит вместе "принимать очень много сложных решений". "Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща", – подчеркнул он.