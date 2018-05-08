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Политика

Эксперт: Медведева в Госдуме поддержат не менее 380 депутатов

Дмитрий Медведев. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Government Press Office
В нижней палате парламента считают, что кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства поддержат на предстоящем сегодня заседании не менее 380 депутатов. Это будет весьма хорошим результатом, отметил думский аналитик. 

Продолжение: Госдума разрешила назначить Медведева премьером
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Проголосовать за кандидатуру Медведева на пост председателя кабинета министров готовы порядка 380 депутатов. Такой прогноз дал думский аналитик.

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По его словам, назначение поддержит в полном составе фракция "Единая Россия" и ЛДПР (339 и 40 человек соответственно). Кроме того, эксперт не исключил, что несколько представителей фракции "Справедливая Россия" также поддержат кандидатуру, предложенную накануне президентом.

Фракция КПРФ, скорее всего, останется в оппозиции. Она не отдаст Медведеву ни одного голоса, полагает специалист. Голосов депутатов от "ЕР" и ЛДПР будет достаточно для того, чтобы кандидатура получила одобрение на назначение на должность главы правительства.

Напомним, для принятия положительного решения достаточно простого большинства – 226 депутатских голосов. "Для премьера, который идет на второй срок, это более чем хороший результат", – сказали "Интерфаксу" в Думе.

Собеседник агентства напомнил, что в 2012 году, когда депутаты давали согласие Владимиру Путину на утверждение Дмитрия Медведева на предыдущий премьерский срок, он заручился поддержкой 299 депутатов. Тогда против выступили 144 парламентария.

Рекордную поддержку в аналогичной ситуации получил Владимир Путин в 2008 году. Тогда, будучи главой государства, Дмитрий Медведев внес его кандидатуру на рассмотрение Госдумы. По результатам голосования Путин получил согласие 392 депутатов при 56 – против.

Второе место в этом своеобразном рейтинге занимает кандидат на премьерский пост Виктор Зубков (2007 год). Тогда его назначение одобрил 381 депутат, против были 47 человек, восемь воздержались. За Михаила Фрадкова в 2004 году проголосовали 356 законодателей (72 были против, восемь воздержались).

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Фото: duma.gov.ru

Напомним, после вступления в должность президента на новый срок Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Накануне прошли первые консультации претендента на должность премьера с парламентскими фракциями, сегодня они продолжились. В 15 часов Госдума должна собраться на пленарное заседание, в ходе которого будет рассматривать вопрос о согласии парламентариев на назначение Медведева главой кабмина.

Как отметил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутатам и членам кабинета министров предстоит вместе "принимать очень много сложных решений". "Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща", – подчеркнул он.

Автор: Дмитрий Куклин8 мая 2018, 12:22
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