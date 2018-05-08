Запад увидел "зловещий сигнал" в инаугурации Путина

На Западе никак не могут прийти в себя после вчерашней инаугурации президента России Владимира Путина. Там усмотрели в церемонии "зловещий сигнал", который якобы говорит о дальнейшем ухудшении двусторонних отношений.

Как отмечает влиятельное британское издание Daily Express, глава российского государства впервые вместо традиционного Mercedes прокатился на новеньком отечественном лимузине "Кортеж". Журналисты газеты уверены: такой шаг является "патриотическим посланием" Западу, призванным продемонстрировать самодостаточность Москвы.

В издании отметили, что передвижение Путина на отечественном автомобиле – свидетельство сдвига в отношениях России с Западом, поскольку Москва стремится продемонстрировать свою независимость в технологическом плане.

В свою очередь авторитетная американская газета Washington Post подчеркнула, что в первом ряду во время инаугурации, помимо патриарха Кирилла и исполняющего обязанности главы правительства Дмитрия Медведева, стоял бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Присутствие последнего на церемонии издание называет "показательным и примечательным моментом", отмечая, что бывшему немецкому лидеру было предоставлено столь почетное место лишь за пару дней до празднования очередной даты победы в Великой Отечественной войне.





Авторы газеты заявляют, что церемония показала "глубину связей" Путина и Шредера, что последний является "самым важным" другом главы российского государства. "Похоже, это была попытка продемонстрировать россиянам и Западу, что у Кремля все еще есть союзники за рубежом, несмотря на санкции и критику", – делятся своими мыслями авторы Washington Post.

Напомним, церемония инаугурации Владимира Путина состоялась в понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Это седьмая по счету церемония в новейшей истории России. Президент принес присягу, а затем произнес речь. Глава государства пообещал делать все возможное, чтобы страна развивалась, а каждая семья жила в достатке.





При этом на церемонии случился небольшой казус. Военнослужащие не смогли до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине. Позже радиостанция "Говорит Москва" передала слова коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова. Он заявил, что мероприятие прошло штатно.