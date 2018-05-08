Госдума разрешила назначить Медведева премьером

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания во вторник, 8 мая, большинством голосов поддержала внесенную накануне президентом Владимиром Путиным кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Законодатели задали интересующие вопросы претенденту на должность премьера и выступили со своей оценкой деятельности прошлого состава правительства.

Высокая управленческая культура

Кандидатуру Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы в понедельник, 7 мая, спустя пару часов после инаугурации. "Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении", – сказал глава государства, выступая с трибуны нижней палаты. По его словам, прошедшие шесть лет были непростыми, Россия столкнулась с новыми вызовами и трудностями, однако правительству удалось не только решить неординарные и экстренные задачи, но и сохранить перспективы развития, постоянно наращивая возможности.

Путин отметил, что достигнутые за последние годы результаты дают основу для решения тех задач, которые были обозначены в послании Федеральному собранию и в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". "Это и активная политика демографического развития, рост численности населения, прорыв в технологиях и науке, повышение темпов экономического развития, доходов граждан, снижение бедности, изменения в образовании, здравоохранения, запуск крупных инфраструктурных, транспортных и энергетических проектов, развитие Арктики, обновление городов и многое другое", – сказал президент.

По его словам, реализация всех намеченных проектов требует слаженных усилий всех ветвей власти, а также регионов, профессиональных объединений и делового сообщества. "Вы представляете граждан, избирателей, их интересы и нужды. Рассчитываю на ваше участие в конструктивной работе, ваши предложения будут учитываться", – обратился президент к законодателям.

Глава государства также отметил большую заслугу кандидата в премьер-министры в формировании высокой управленческой культуры. "Важно обеспечить преемственность работы правительства. Времени на раскачку нет, надо действовать", – подчеркнул Путин. Он добавил, что Медведев и члены его кабмина последние полтора года активно работали над той программой, которая изложена в указе о развитии страны до 2024 года, поэтому было бы логично, чтобы эта же команда реализовывала намеченные планы. "Правительство должно быть готово к последовательным шагам, его формирование должно пройти максимально быстро. Прошу поддержать мое предложение о назначении Дмитрия Медведева", – обратился президент к депутатам.





Механизмы для развития

Выступая перед Госдумой, исполняющий обязанности главы правительства заявил, что в случае назначения на этот пост он представит президенту предложения по структуре органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров. По словам Медведева, это должны быть люди, для которых работа – не просто должность, а образ жизни.

"Самое главное – умение принимать решения и контролировать их исполнение. Ну и нести, конечно, персональную ответственность за результат", – конкретизировал он.

Медведев отметил, что новый состав кабинета министров должен учесть предложения депутатов Госдумы, которые высказывались в ходе консультаций с фракциями нижней палаты перед рассмотрением кандидатуры на пост премьера. "Мы несем ответственность перед нашими детьми. И нам нужно будет смотреть им в глаза. Давайте сделаем так, чтобы в этих глазах отражалась гордость за нашу страну", – добавил он.





Кандидат на пост главы правительства подчеркнул, что новый состав кабмина должен действовать в логике, которая обозначена в мартовском послании президента России Федеральному собранию и новом "майском указе". Для реализации всех намеченных задач, отметил Медведев, нужны четыре важных пункта: планирование, финансовые ресурсы, кадры, а также эффективно работающие механизмы.

По его словам, объем средств для реализации указа президента будет увеличен до 25 триллионов рублей. "Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 триллионов рублей. То есть, к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее восемь триллионов рублей", – рассказал Медведев. при этом он отметил, что в случае появления дополнительных доходов им будет найдено необходимое применение.

Готовность к работе

После выступления Дмитрия Медведева депутаты имели возможность задать интересующие их вопросы кандидату в председатели правительства. Кроме того, со своими замечаниями и предложениями выступили руководители думских фракций.

Единороссы поддержали кандидатуру Медведева. По словам председателя фракции "ЕР" Сергея Неверова, правительство справилось с вызовами прошлых лет. "Были реализованы крупнейшие проекты – космодром Восточный, Олимпиада в Сочи, модернизация Трансиба, БАМа, снизилась смертность, выросла продолжительность жизни, почти решен вопрос с местами в детских садах, многие семьи переехали из аварийного жилья", – напомнил парламентарий.

В свою очередь, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский назвал Дмитрия Медведева самым опытным чиновником в стране. "Он был главой администрации президента, первым вице-премьером, президентом и главой правительства. Он лидер партии большинства. И у него нормальные отношения с президентом", – пояснил он. При этом фракции КПРФ и "Справедливой России" выступили с критикой некоторых моментов деятельности прошлого состава кабинета министров.





В итоге нижняя палата большинством голосов поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы кабмина. Еще раз выйдя к трибуне, он поблагодарил законодателей за оказанные поддержку и доверие.

"Не сомневайтесь, правительство будет готово работать с каждым депутатом Госдумы для реализации масштабнейших задач, которые стоят перед нашей страной", - заверил он депутатов.

Обновленный кабмин



Дмитрий Медведев накануне уже представил ряд претендентов на посты в новом кабинете министров. Первым вице-премьером он предложил назначить Антона Силуанова, который в прошлом правительстве возглавлял министерство финансов. Вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может стать Татьяна Голикова, руководившая с 2013 года Счетной палатой.

Также среди кандидатов – заместитель председателя правительства Дмитрий Козак (вице-премьер по вопросам промышленности и энергетики), Ольга Голодец (вице-премьер по вопросам культуры и спорта), полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Алексей Гордеев (вице-премьер по сельскому хозяйству).

Новую должность может занять и бывший министр спорта Виталий Мутко, которого Дмитрий Медведев предложил назначить вице-премьером по вопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов может стать вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу. Руководить аппаратом правительства по задумке Медведева будет Константин Чуйченко, занимающий с 2008 года пост начальника контрольного управления президента.

Опытные профессионалы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что кандидатов в новое правительство отличают опыт и профессионализм. По его словам, они прошли большую школу и хорошо себя проявили в ситуации экономического кризиса и прочих вызовов. "Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев – это люди, на деле показавшие свои лучшие профессиональные качества, и именно поэтому они возглавят ключевые направления в правительстве", – подчеркнул спикер.

Силуанов, отметил Володин, прошел путь от директора департамента до министра, он всегда ответственно относился к выполнению любых взятых на себя обязательств. Голикова, добавил спикер, доказала свою эффективность как во время работы в кабинете министров, так и на посту председателя счетной палаты. "На всех этих должностях она тесно взаимодействовала с депутатами Государственной Думы, прекрасно знает финансовый и социальный блок. Это очень хорошее решение", – сказал глава нижней палаты.





Козака Володин назвал профессионалом в реализации масштабных проектов, Гордеева – большим специалистом в аграрной сфере. "Что касается других кандидатов – и Ольга Голодец, и Максим Акимов, и Виталий Мутко, и Константин Чуйченко, и Юрий Борисов – они также опытные профессионалы в области государственного управления.

Именно таким и должно быть правительство", - резюмировал спикер.

Говоря о работе прежнего состава кабинета министров, председатель Госдумы отметил конструктивное взаимодействие между двумя ветвями власти – законодательной и исполнительной. Благодаря Медведеву, подчеркнул Володин, сложился доверительный формат сотрудничества между нижней палатой и правительством.

Процедура утверждения

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на рассмотрение Госдумы в понедельник, 7 мая, спустя пару часов после инаугурации. Согласно Конституции, правительство слагает с себя полномочия после официального вступления в должность нового главы государства. В тот же день начались консультации претендента на пост главы кабмина с парламентскими фракциями.

Сначала Дмитрий Медведев встретился с единороссами. В "ЕР" заявили о полной поддержке кандидата. Позже исполняющий обязанности премьер-министра провел консультации с ЛДПР. Во вторник, 8 мая, за несколько часов до начала заседания Госдумы, претендент на должность председателя кабмина провел переговоры с фракциями коммунистов и справедливороссов.

В соответствии с главным законом страны, председатель правительства назначается президентом исключительно с согласия Госдумы. Предложения о кандидатуре руководителя кабмина глава государства вносит в нижнюю палату парламента не позднее двухнедельного срока с момента вступления в должность. Госдума по закону рассматривает представленную кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения.





Второе премьерство

Дмитрий Медведев родился в Ленинграде в 1965 году. Учился на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Некоторое время работал в администрации главы государства, затем перешел на должность первого зампреда правительства. В 2008 году был избран президентом.

Высший государственный пост Медведев занимал до 2012 года. Помимо прочего, на его президентство пришелся вооруженный конфликт с Грузией в августе 2008 года. Благодаря решительным действиям Москвы удалось быстро принудить Тбилиси к миру.

На должности главы правительства Медведев работал с 8 мая 2012 года. В 2014 году разразился экономический кризис, вызванный санкционным давлением западных стран и резким падением цен на энергоносители. Тем не менее, благодаря грамотным и своевременным действиям правительства удалось минимизировать негативный эффект для экономики, а затем вернуть ее на рельсы устойчивого роста.