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Политика

Володин: В политике необходимо находить компромисс

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о чрезвычайной важности компромисса в работе политика. Человек, который постоянно работает с людьми, с которыми этот компромисс надо искать и искать, считает, что это и есть один из главных смыслов его деятельности.

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"Поиск согласия в политике – это одно из условий достижения результата. И чем более сложным является решение с точки зрения того, какие позиции занимают участники переговоров, тем неизбежнее поиск компромисса", – написал Вячеслав Володин в своей колонке для журнала "Пионер". По мнению спикера нижней палаты парламента, это в полной мере относится к Госдуме, где решения обсуждаются и принимаются коллегиально. Причем, даже внутри одной фракции. 

"Но всегда есть грань, за которой он невозможен. Когда речь идет об интересах государства, защите прав и свободы граждан – компромиссы недопустимы".

Очень важно, по словам Володина, отстаивать позицию и не поступаться убеждениями, отход от которых в ряде случаев может быть просто предательством. При этом, председатель нижней палаты напомнил, что компромисс — "это, собственно, улица с двусторонним движением". В любом случае, уверен он, даже при наличии большинства, необходимо пояснять принимаемые решения, чтобы оппоненты понимали мотивы принятия решения.

"Если ты не учитываешь этот фактор, все может закончиться тем, что оппозиционная фракция в знак протеста встанет и выйдет из зала".

В качестве примера Вячеслав Володин привел обсуждение законопроекта об ответных мерах на антироссийские санкции стран Запада. И по этому вопросу идут серьезные дискуссии, отметил спикер нижней палаты. Концептуально возражений по документу нет, однако некоторые положения вызывают беспокойство общества. "И здесь мы должны решить, где предел компромисса", – подчеркнул спикер Госдумы, отметив, что не замечать действия США нельзя, "и запреты, которые они вводят, на территории России не должны действовать".

"Как только мы с вами поплывем по течению, которое они задают своими ограничениями, это разрушит нашу экономику, разрушит государство".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В своей статье Вячеслав Володин отметил, что при обсуждении законопроектов в первом чтении рассматривается концепция документа, а при подготовке ко второму идет обсуждение поправок, и начинается поиск компромиссов. И, если их нет, то в Госдуме начинаются бурные дискуссии. Спикер нижней палаты рассказал, что были случаи, когда три оппозиционные фракции единогласно не поддерживали законопроект (ка это было, например, с лесной амнистией).

"Это была ситуация, когда из зала собрались уходить "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ. Предполагалась жесткая обструкция законопроекта".

И даже тогда получилось выйти на компромиссное решение – вместе с вице-премьером Дмитрием Козаком депутатов удалось убедить в необходимости принятия закона. По словам Вячеслава Володина, несмотря на это, оппозиционные фракции не изменили свою позицию, но изменили риторику, согласившись поддержать поправки при условии жесткого контроля за их исполнением.

В то же время, напомнил председатель нижней палаты, нельзя все время вести разговоры только с оппозицией. "В первую очередь надо разговаривать с теми, кто разделяет твои политические убеждения, – уверен он. - Нельзя не учитывать позицию своих товарищей". В противном случае велик риск потерять поддержку своей фракции.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Однако, пишет спикер Госдумы, бывают моменты, когда политические оппоненты не желают идти на компромисс, как, например, это регулярно происходит при принятии бюджета. Хотя, по его мнению, "именно бюджет – как раз тот закон, где можно найти много компромиссов". Дискуссии по главному финансовому идут не только на межфракционном уровне, но и среди депутатов-однопартийцев.

"Когда кто-то берет и упрощает, говоря: "Единая Россия" – она проголосует за что угодно", – это не так.

По словам председателя нижней палаты парламента, бывают случаи, когда один депутат может выдвинуть идею, отстоять свою точку зрения и убедить сначала фракцию, а затем и всю Думу в необходимости принятия такого решения. Чаще всего, рассказал Вячеслав Володин, компромисса удается достичь по вопросам международной тематики. Отправной точкой в этом направлении, считает он, стал Крымский консенсус, который сохраняется и по сей день.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

По словам спикера нижней палаты, Россию необходимо защитить, "в том числе от вызовов, которые в ближайшее время только могут возникнуть". Ведь вся санкционная политика, по его мнению, является следствием эффективного развития страны. "Страна возродилась и стала все больше и больше влиять на принятие решений в мире, и с ней стали все больше считаться. Не всем это нравится", – отметил он, приведя в пример Китай, который прошел путь "преодоления противодействия развитию".

"Даже сегодня, несмотря на то, что это одна из крупнейших экономик в мире и страна, где проживают полтора миллиарда граждан, США относятся к ней недружественно".

Как заметил Вячеслав Володин, сегодня лишь одна страна "претендует на исключительность и считает, что другим уготовано жить на задворках истории и оставаться там". "О каком компромиссе тут может идти речь? – задается он вопросом и сам на него отвечает. – О построении многополярного мира прежде всего". Но компромисс в этих вопросах не бесконечен, констатирует спикер Госдумы. Он уверен, что "нельзя поступаться интересами страны, правами и свободами ее граждан, и есть его предел, за которым начинается предательство".

8 мая 2018, 17:51

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