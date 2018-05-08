Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Об этом он заявил во время пресс–конференции.

"США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана. Вскоре я подпишу распоряжение о возвращении санкций против иранского режима. Мы введем санкции самого высокого уровня. Мы не станем заложниками ядерного шантажа", – отметил политик. Американский лидер подчеркнул, что будет искать другой выход из кризиса.