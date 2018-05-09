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Политика

Путин отчитал охрану за инцидент с ветераном

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по поводу инцидента с ветераном после Парада Победы. Глава государства счел такие ситуации недопустимыми.
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Песков рассказал, как Путин отреагировал на тот факт, что сотрудники охраны оттеснили ветерана. Представитель Кремля подчеркнул, что произошедшее является непреднамеренной случайностью.

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"Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", – цитирует пресс-секретаря главы государства сайт радиостанции "Говорит Москва". Последует ли какое-либо наказание для охранника, неизвестно.

Казус случился сразу после Парада Победы. Ветеран хотел подойти к Путину и пожать ему руку, но пожилого человека оттеснила охрана.

Репортер телеканала "Россия 24" заявил, что главе государства это не понравилось. Политик подошел к ветерану, поздоровался с ним и позвал пройти в Александровский сад в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Сербии Александра Вучича.

Произошедшее запечатлели на видео. Ролик опубликовал Life.ru.

Напомним, что перед началом Парада произошел другой любопытный инцидент. Как писали Dni.Ru, президент России помог женщине-ветерану.

Автор: Евгений Мышко9 мая 2018, 14:10

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