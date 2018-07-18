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"Задел левым крылом": объяснены истошные вопли Эстонии из-за летевшего Путина

Фото: GLOBAL LOOK press/WIXTR–M PETER
Силы обороны Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами. Утверждается, что 16 июля это произошло дважды.
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Якобы к случившемуся причастны A319 и ИЛ-96. Местные СМИ утверждают, что на борту последнего находился президент России Владимир Путин. Сообщается, что инциденты произошли в районе острова Вайндлоо. Лайнеры пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты.

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"Транспондеры обоих судов были включены, но план полета ни один из самолетов не предоставил. В радиоконтакт с диспетчерской службой самолеты-нарушители также не вступали", – цитирует Пятый канал заявление Сил обороны Эстонии.  

В прибалтийском государстве началась настоящая паника. В МИД был вызван российский посол. В переданной ему ноте говорится, что наши самолеты шестой раз с начала года нарушили воздушное пространство страны.

Ситуацию прокомментировал президент фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта "Партнер гражданской авиации" Олег Смирнов. По словам эксперта, не все согласуется заранее, но полет без так называемого флайт-плана, с президентом на борту, абсолютно исключен.

"Допускаю, что в данном коридоре воздушное пространство очень тесное. Борт мог, образно говоря, задеть левым крылом воздушное пространство Эстонии", – цитирует Смирнова газета "Взгляд". Он не исключил, что причиной нарушения воздушного пространства стал грозовой фронт. Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

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Автор: Людмила Фоканова18 июля 2018, 10:50
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