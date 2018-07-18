Трамп устроил Путину провокацию перед саммитом

Президент США Дональд Трамп велел опубликовать обвинения по делу о вмешательстве в ход президентских выборов против 12 россиян. Примечательно, что он сделал это прямо перед саммитом с Владимиром Путиным.



Обвинения во вмешательстве России в выборы президента США были обнародованы перед саммитом с Владимиром Путиным в Хельсинки с личного поручения Дональда Трампа. По словам источников, американский лидер рассчитывал, что подобный шаг укрепит его позиции во время переговоров.

Источники уточнили, что заместитель генерального прокурора Род Розенстайн предложил президенту США решить, до или после саммита с Путиным публиковать новые материалы расследования. Трамп, в свою очередь, потребовал немедленно их обнародовать, после чего громкая тема попала в центр внимания журналистов за трое суток до встречи президентов, передает Bloomberg.

Стоит отметить, что на следующий день после переговоров с Путиным Трамп начал отказываться от прежде произнесенных слов. Он заявил, что допустил ошибку, когда сказал: "Нет ни одной причины, по которой Москва была бы причастна к вмешательству".

Ранее сообщалось, что на саммите с главой России американский лидер собирается вопрос об экстрадиции 12 "российских агентов военной разведки". Известно, что их обвиняют во вмешательстве в американские выборы, а также во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.