Трампу влетело от Киева из-за заявлений Путина

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не дают покоя властям Незалежной. Так, Киев просит Вашингтон разъяснить обсуждения новых идей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые имели место на саммите.



Источники рассказали, что Украина просит США дать официальные разъяснения словам российского президента о "новых предложениях по урегулированию ситуации" в Донбассе. Более того, Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть эту информацию в том случае, если подобная тема на переговорах не затрагивалась.

"Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне", — заявлял Путин на пресс-конференции после саммита. По мнению российского лидера, это может стать большим шагом в позитивном направлении, передает "Интерфакс".

Напомним, что саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Примечательно, что эти переговоры стали первой полноформатной встречей лидеров двух сверхдержав, которая продлилась почти четыре часа.





В ходе переговоров не обошлось без темы вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп согласился с утверждениями следственного ведомства, но при этом отметил, что это никак не могло бы повлиять на исход голосования.