Трамп высказался о войне с Россией

Встреча лидеров двух сверхдержав в Хельсинки не дает покоя западной прессе. Американские журналисты набросились на Дональда Трампа с обвинениями, что тот "прогнулся под Путина" и "проявил себя как бесхребетный президент".

Как известно, глава Белого дома в таких случаях не лезет за словом в карман. Трамп в очередной раз умело отразил нападки СМИ.

По словам американского лидера, журналисты намеренно нагнетают обстановку, добиваясь ухудшения отношений Вашингтона и Москвы. "Фальшивые СМИ так страстно хотят крупномасштабной конфронтации с Россией, даже такой конфронтации, которая может привести к войне", – подчеркнул Трамп.

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country!