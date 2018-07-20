Япония устроила России дерзкую провокацию
Закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" приняли еще в 1982 году, когда говорить о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Токио было рано. Сейчас, когда столицы начали искать общий язык и решение накопившихся противоречий, которое бы удовлетворило обе стороны, японские парламентарии по каким-то причинам решили вытащить на свет этот акт.
В официальном комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России говорится о том, что действия парламента Японии противоречат договоренностям о налаживании совместной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, которые были приняты на высшем уровне. В действиях японского парламента можно усмотреть признаки провокации.
Документ, принятый японскими парламентариями, смотрит на договоренности о налаживании совместной деятельности России и Японии на южных Курильских островах с другой стороны. В Токио усмотрели в СХД намеки на тезисы об "исконной принадлежности" этой территории японскому государству, а само взаимодействие двух стран по этому вопросу приравняли к "скорейшему возвращению северных территорий". "Видим в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора", – заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИДе напомнили, что южные Курилы принадлежат России на законных основаниях. Территория вошла в состав страны по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ней неоспорим. "С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД", – заключили в ведомстве.
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