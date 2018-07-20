Япония устроила России дерзкую провокацию

Министерство иностранных дел России дало комментарий по поводу принятых в Японии поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сделанные Токио шаги прямо противоречат достигнутым договоренностям на высшем уровне.

Закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" приняли еще в 1982 году, когда говорить о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Токио было рано. Сейчас, когда столицы начали искать общий язык и решение накопившихся противоречий, которое бы удовлетворило обе стороны, японские парламентарии по каким-то причинам решили вытащить на свет этот акт.

В официальном комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России говорится о том, что действия парламента Японии противоречат договоренностям о налаживании совместной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, которые были приняты на высшем уровне. В действиях японского парламента можно усмотреть признаки провокации.

Публикация от Sergevna (@sun_sergevna) 11 Окт 2017 в 1:45 PDT

Документ, принятый японскими парламентариями, смотрит на договоренности о налаживании совместной деятельности России и Японии на южных Курильских островах с другой стороны. В Токио усмотрели в СХД намеки на тезисы об "исконной принадлежности" этой территории японскому государству, а само взаимодействие двух стран по этому вопросу приравняли к "скорейшему возвращению северных территорий". "Видим в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора", – заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Публикация от КУНАШИР (Курильские острова����) (@kunashir_island) 17 Дек 2017 в 11:37 PST

В МИДе напомнили, что южные Курилы принадлежат России на законных основаниях. Территория вошла в состав страны по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ней неоспорим. "С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД", – заключили в ведомстве.