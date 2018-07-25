Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры двух сверхдержав Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки обсудили возможность проведения в Донбассе референдума о статусе ДНР и ЛНР. По словам дипломата, Вашингтон оставил конструктивное предложение без внимания.



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